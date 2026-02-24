Mỹ: Đảng Dân chủ không ủng hộ gia hạn mức thuế toàn cầu 15% của Tổng thống Trump

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ cho biết họ sẽ không để những mức thuế quan toàn cầu mới 15% của Tổng thống Donald Trump kéo dài quá 150 ngày, tạo thêm một rào cản nữa cho Nhà Trắng sau thất bại nặng nề tại Tòa án Tối cao.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) ngày 23/2 cho biết các thượng nghị sỹ Dân chủ sẽ chặn mọi nỗ lực tiềm tàng trong mùa Hè này nhằm gia hạn các loại thuế nhập khẩu, vốn được tổng thống nhanh chóng áp đặt sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ những mức thuế khẩn cấp quy mô lớn của ông.

Dù sự phản đối của phe Dân chủ tại Quốc hội đã được dự đoán từ trước, điều này vẫn làm nổi bật những thách thức mà Nhà Trắng hiện đang đối mặt trong việc duy trì một trong những công cụ chính sách được tổng thống ưa thích, kể từ khi các thẩm phán của Tòa án Tối cao phán quyết rằng cơ sở pháp lý cho những khoản thuế này là trái luật.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết nêu rõ Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Phán quyết này đã vô hiệu hóa công cụ then chốt mà ông chủ Nhà Trắng sử dụng để thực thi chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) “không ủy quyền cho Tổng thống áp đặt các mức thuế quan.”

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra vào ngày 20/2, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sử dụng một đạo luật khác đã tồn tại hàng chục năm, Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để áp đặt thuế nhập khẩu 10% trên phạm vi toàn cầu. Sau đó, ông đã nâng mức này lên 15%.

Tuy nhiên, không giống như biện pháp trước đây của ông Trump, cách làm mới này đi kèm với một thời hạn hết hiệu lực: các mức thuế theo Mục 122 sẽ hết hạn sau 150 ngày nếu không được Quốc hội gia hạn.

Với ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện và không có sự ủng hộ từ phe Dân chủ, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiếp tục duy trì các mức thuế này gần như chắc chắn sẽ bị bác bỏ ngay từ đầu./.

Mỹ sẽ dừng thu các mức thuế bị Tòa án Tối cao tuyên bố bất hợp pháp từ ngày 24/2 Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo từ ngày 24/2 sẽ hủy kích hoạt toàn bộ mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên IEEPA.