Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Trung Quốc từ ngày 31/3-2/4 để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình.

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ giữa hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza diễn ra tại thủ đô Washington D.C, Tổng thống Trump nói: “Tôi sẽ tới Trung Quốc vào tháng 4. Đó sẽ là một chuyến đi đầy thú vị.”

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn sẽ được chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington vào cuối năm nay.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Florida, Mỹ.

Động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong động lực quan hệ Mỹ-Trung, nhất là so với bối cảnh năm ngoái khi hai nước liên tiếp áp các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau gây rúng động hệ thống tài chính, thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu và làm dấy lên quan ngại về một cuộc suy thoái kinh tế lớn.

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận với Chính phủ Trung Quốc cho biết mục tiêu chính của Bắc Kinh trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Mỹ là gia hạn thỏa thuận đình chiến tạm thời đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí tháng 10 năm ngoái về cắt giảm thuế quan và nới lỏng các hạn chế xuất khẩu.

Giới chức Trung Quốc có khả năng sẽ thúc đẩy cắt giảm thêm thuế quan và nới lỏng các hạn chế đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Giới chuyên gia nhận định phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 về việc bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) có thể giúp Trung Quốc có thêm phần nào ưu thế trên bàn đàm phán sắp tới và hai bên sẽ cần thương lượng để đi tới nhất trí chung về những vấn đề còn vướng mắc./.

