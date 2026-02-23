Hàng chục chuyến bay đến Mexico bị hủy sau khi trùm ma túy bị tiêu diệt

Nhiều hãng hàng không Mỹ và Canada hủy hàng chục chuyến bay đến các địa điểm của Mexico vào ngày 22/2 trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau khi lực lượng an ninh Mexico tiêu diệt trùm ma túy nguy hiểm nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Các hãng hàng không của Mỹ như United, Southwest và Alaska cùng các hãng hàng không của Canada như Air Canada và WestJet thông báo tạm ngừng các chuyến bay tới Puerto Vallarta, Guadalajara và Manzanillo.

Trong khi đó, sau sự việc trên, Mỹ và Canada đã phát cảnh báo an ninh đối với công dân đang ở Mexico.

Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này tại Mexico “trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới," do các chiến dịch an ninh quy mô lớn, tình trạng phong tỏa đường bộ và hoạt động tội phạm tại nhiều khu vực. Thông báo nêu rõ các rào chắn trên đường đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, khiến một số chuyến bay nội địa và quốc tế tại Guadalajara và Puerto Vallarta bị hủy.

Canada cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và khuyến cáo công dân tại Mexico hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập nơi đông người và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Ottawa đặc biệt đề nghị công dân tại các bang Michoacan, Guerrero và Jalisco trú ẩn tại chỗ, sau các vụ đấu súng với lực lượng an ninh và các vụ nổ được ghi nhận.

Trước diễn biến trên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 22/2 kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cập nhật thông tin chính thức sau chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy nói trên, nhấn mạnh chính phủ liên bang đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang để xử lý tình hình.

Trước đó cùng ngày, theo giờ địa phương, lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh băng nhóm Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Giới phân tích an ninh Mexico nhận định trong ngắn hạn, tình hình an ninh tại một số địa bàn trọng điểm có thể diễn biến phức tạp do phản ứng từ các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược trấn áp tội phạm có tổ chức của Chính phủ Mexico./.

Mexico bắt giữ nhiều thành viên của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trong các đối tượng bị bắt giữ có Lesli Valeri “N," được xác định là kẻ chịu trách nhiệm thu tiền từ hoạt động bóc lột tình dục, phân phối ma túy và kiểm soát các nạn nhân nữ.