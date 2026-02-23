Mật vụ Mỹ bắn hạ đối tượng xâm nhập trái phép bất động sản của Tổng thống Trump

Ngày 22/2 theo giờ Mỹ, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát địa phương đã bắn hạ 1 người đàn ông đang tìm cách xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại Mar-a-Lago, khu bất động sản ở Palm Beach, bang Florida, thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump.



Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: "Vào khoảng 1h30 sáng 22/2, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và một Phó Cảnh sát trưởng từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach (PBSO) đã bắn hạ một người đàn ông khoảng 20 tuổi, sau khi xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ an ninh tại Mar-a-Lago."



Theo cơ quan trên, đối tượng này được nhìn thấy ở cổng phía Bắc của khu đất Mar-a-Lago, mang theo thứ trông giống như một khẩu súng săn và một bình xăng." Không có nhân viên nào của Cơ quan Mật vụ hay PBSO bị thương.

Khi sự việc xảy ra, Tổng thống Trump đang ở Washington D.C.



Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach đã vào cuộc điều tra vụ việc để làm rõ lý lịch, hành động, động cơ tiềm tàng và việc sử dụng vũ lực của đối tượng trên.



Tháng 9/2024, một đối tượng khác tên là Ryan Wesley Routh đã tìm cách ám sát ông Trump, khi đó là ứng cử viên tổng thống, tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach. Câu lạc bộ golf này chỉ cách Mar-a-Lago vài dặm.

Đầu tháng 2/2026, tòa án liên bang đã kết án Routh tù chung thân./.

