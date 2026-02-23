Thế giới

Châu Mỹ

Mật vụ Mỹ bắn hạ đối tượng xâm nhập trái phép bất động sản của Tổng thống Trump

Ngày 22/2, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắn hạ 1 người đàn ông đang tìm cách xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại Mar-a-Lago, khu bất động sản của Tổng thống Trump ở Palm Beach, bang Florida.

Bích Liên
Nhân viên mật vụ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên mật vụ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/2 theo giờ Mỹ, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát địa phương đã bắn hạ 1 người đàn ông đang tìm cách xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại Mar-a-Lago, khu bất động sản ở Palm Beach, bang Florida, thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: "Vào khoảng 1h30 sáng 22/2, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và một Phó Cảnh sát trưởng từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach (PBSO) đã bắn hạ một người đàn ông khoảng 20 tuổi, sau khi xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ an ninh tại Mar-a-Lago."

Theo cơ quan trên, đối tượng này được nhìn thấy ở cổng phía Bắc của khu đất Mar-a-Lago, mang theo thứ trông giống như một khẩu súng săn và một bình xăng." Không có nhân viên nào của Cơ quan Mật vụ hay PBSO bị thương.
Khi sự việc xảy ra, Tổng thống Trump đang ở Washington D.C.

Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach đã vào cuộc điều tra vụ việc để làm rõ lý lịch, hành động, động cơ tiềm tàng và việc sử dụng vũ lực của đối tượng trên.

Tháng 9/2024, một đối tượng khác tên là Ryan Wesley Routh đã tìm cách ám sát ông Trump, khi đó là ứng cử viên tổng thống, tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach. Câu lạc bộ golf này chỉ cách Mar-a-Lago vài dặm.
Đầu tháng 2/2026, tòa án liên bang đã kết án Routh tù chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mật vụ Mỹ #đột nhập trái phép #bất động sản #Tổng thống Trump Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.