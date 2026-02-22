Mỹ lo ngại Iran tiến sát năng lực sản xuất vật liệu chế tạo bom

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tái khẳng định cam kết trước đó của Tổng thống Trump về nguyên tắc “không làm giàu urani” đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào.

Ông Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho rằng Iran có thể chỉ còn cách khả năng sản xuất vật liệu chế tạo bom ở “cấp độ công nghiệp” khoảng 1 tuần.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Lara Trump trên kênh Fox News hôm 21/2, ông Witkoff tiết lộ: “Họ có lẽ chỉ còn cách mục tiêu sở hữu vật liệu chế tạo bom ở cấp độ công nghiệp khoảng 1 tuần. Và thực tế đó thực sự nguy hiểm.”

Ông Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump không hẳn “thất vọng” trước việc Tehran chưa đạt được thỏa thuận.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông chia sẻ: “Ông ấy tò mò vì sao họ (Iran) chưa chịu nhượng bộ… dưới sức ép như vậy, với sức mạnh hải quân và sự hiện diện trên biển mà chúng ta đang có tại khu vực.”

Ông Witkoff tái khẳng định cam kết trước đó của Tổng thống Trump về nguyên tắc “không làm giàu urani” đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông khẳng định: “Đã có những lằn ranh đỏ rất cứng rắn được vạch ra.”

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên, rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Washington đã tăng cường áp lực quân sự lên Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Cộng hòa Hồi giáo Iran mới đây tuyên bố sẵn sàng cho cả ngoại giao và đối đầu quân sự.

Các quan chức này nói với Reuters rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iran có thể leo thang thành "một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều" so với những gì đã từng xảy ra giữa hai quốc gia.

Theo lời một quan chức, như một phần của chiến dịch có thể xảy ra, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ riêng cơ sở hạ tầng hạt nhân, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể nào về kế hoạch này.

Các nguồn tin cho biết Washington "hoàn toàn" dự đoán Tehran sẽ đáp trả, dẫn đến "các cuộc tấn công và trả đũa qua lại kéo dài trong một khoảng thời gian."

Các quan chức từ hai nước đã gặp nhau tại Oman hồi đầu tháng này trong các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái.

Cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán là tích cực và nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và loại trừ khả năng từ bỏ làm giàu uranium./.

