Mỹ thành lập Tech Corps nhằm đẩy mạnh chiến lược AI toàn cầu

Theo engadget.com, Mỹ vừa công bố một sáng kiến mới mang tên “Tech Corps”, được ví như mô hình Peace Corps (Đội Hòa bình), nhưng tập trung vào Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong nỗ lực củng cố vị thế thống lĩnh Trí tuệ Nhân tạo trên thị trường quốc tế.

Chương trình này tuyển mộ các cử nhân STEM (gồm các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo để phục vụ tại các quốc gia đối tác.

Theo thông cáo chính thức, các thành viên Tech Corps sẽ được điều động đến những quốc gia tham gia Chương trình Xuất khẩu Trí tuệ Nhân tạo Mỹ, được thiết lập vào năm ngoái theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Mục tiêu là tăng cường ảnh hưởng công nghệ Mỹ tại các thị trường chiến lược và mở rộng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong những lĩnh vực then chốt.

Các tình nguyện viên sẽ sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế. Chương trình cung cấp nhiệm kỳ phục vụ từ 12-27 tháng, bao gồm cả hình thức trực tiếp tại nước ngoài hoặc làm việc trực tuyến. Những người được điều động ra nước ngoài sẽ được cấp chỗ ở, chăm sóc y tế, trợ cấp sinh hoạt và khoản thưởng phục vụ tình nguyện.

Ông Richard E. Swarttz, quyền Giám đốc Peace Corps, cho biết các thành viên Tech Corps sẽ góp phần xây dựng năng lực kỹ thuật tại địa phương, hỗ trợ việc tiếp nhận Trí tuệ Nhân tạo trong các ứng dụng quan trọng và tháo gỡ các rào cản triển khai ở cấp cơ sở.

Dù chương trình được trình bày như một sáng kiến hỗ trợ các quốc gia tiếp nhận, giới quan sát nhận định đây cũng là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vị thế cạnh tranh của Mỹ trước sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi chiến lược kết hợp ngoại giao, thương mại và công nghệ để củng cố ưu thế quốc gia.

Việc triển khai Tech Corps cho thấy Mỹ không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn chủ động xuất khẩu năng lực Trí tuệ Nhân tạo như một công cụ ảnh hưởng chiến lược.

Chương trình này đánh dấu sự chuyển hướng của Peace Corps sang lĩnh vực công nghệ cao, phản ánh nhận thức rằng sức mạnh quốc gia trong thế kỷ 21 không chỉ dựa trên quân sự hay kinh tế truyền thống, mà còn trên khả năng dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo./.

