Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ bước vào "thời đại hoàng kim"

Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang tại Điện Capitol, Tổng thống Trump tuyên bố: "Nước Mỹ đã trở lại," đồng thời khẳng định chính quyền của ông đang mở ra một "thời đại hoàng kim của nước Mỹ."

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tối 24/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang tại Điện Capitol, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai với chủ đề "Nước Mỹ 250 năm: Mạnh mẽ, Thịnh vượng và Được tôn trọng."

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Nước Mỹ đã trở lại," đồng thời khẳng định chính quyền của ông đang mở ra một "thời đại hoàng kim của nước Mỹ."

Ông Trump nhấn mạnh biên giới đã được bảo đảm an ninh, lạm phát giảm, thu nhập tăng nhanh, kinh tế tăng trưởng mạnh và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế được củng cố.

Bài phát biểu này diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang tụt hậu về nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế, trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa.

Ông Trump cũng được kỳ vọng sẽ nêu bật các thành tựu đối ngoại của mình, bao gồm vai trò trong việc đàm phán một lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, đồng thời làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này đã bước sang năm thứ 5.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhiều khả năng sẽ đề cập đến các mức thuế quan của mình, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn chương trình nghị sự của ông vào tuần trước. Tổng thống Trump cũng sẽ nói về chính sách nhập cư trong bối cảnh các nhà lập pháp đang tranh cãi về ngân sách tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối 24/2 sẽ là một "bài phát biểu dài," qua đó tạo điều kiện để ông lập kỷ lục mới, đồng thời tái khẳng định những thành tựu của chính quyền trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bài phát biểu của ông Trump năm ngoái vào ngày 4/3/2025 kéo dài 1 giờ 40 phút, trở thành bài phát biểu dài nhất của một tổng thống trước Quốc hội, vượt xa kỷ lục trước đó hơn 10 phút. (Tổng thống Bill Clinton nắm giữ kỷ lục này vào năm 2000).

Dự kiến, chỉ vài phút sau khi Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu tại Điện Capitol, Thống đốc bang Virginia Abigail Spanberger sẽ đưa ra phản hồi của đảng Dân chủ đối với Thông điệp Liên bang, trực tiếp từ Làng bảo tàng lịch sử Colonial Williamsburg.

Thống đốc Spanberger được cho là sẽ phát biểu về vấn đề chi phí sinh hoạt, bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và thực phẩm. Bà cũng sẽ đề cập tới nhập cư và những gì người Mỹ đang chứng kiến trên đường phố tại các cộng đồng của họ./.

