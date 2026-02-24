Venezuela kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro

Ngày 23/2, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu trả tự do lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Gil Pinto yêu cầu Chính phủ Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống hợp hiến Venezuela, ông Nicolas Maduro Moros và Phu nhân Cilia Flores.

Ngoại trưởng Gil Pinto nhấn mạnh ngày 3/1/2026 đánh dấu diễn biến “vô cùng nghiêm trọng” khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm Venezuela khiến hơn 100 người thiệt mạng và ông Maduro cùng phu nhân bị bắt giữ.

Mặc dù vậy, ông Pinto cho biết Venezuela đã chọn mở kênh đối ngoại để giải quyết bất đồng giữa 2 nước, đồng thời khẳng định cần hợp tác quốc tế “dựa trên bình đẳng pháp lý giữa các nước.”

Nhà ngoại giao hàng đầu của Venezuela nhấn mạnh nước này đang thúc đẩy tiến trình "hòa giải và xoa dịu vết thương trong quá khứ" thông qua luật ân xá vừa được Quốc hội phê chuẩn hôm 19/1.

Sau khi luật ân xá được thông qua, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cam kết sẽ “rộng mở” chào đón những người Venezuela đang lưu vong trở về quê hương.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết sẽ đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của EU đối với bà Rodriguez, người từng giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của ông Maduro.

Trong khi đó, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc đang đàm phán với Caracas để lập lại văn phòng tại Venezuela. Nhân viên của văn phòng này đã bị trục xuất vào tháng 2/2024.

Một người phát ngôn của cơ quan có trụ sở tại Geneva nói rằng Chính phủ Venezuela đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tạm thời nối lại hợp tác với Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra để sớm đạt thỏa thuận dài hạn hơn, cho phép Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại Venezuela.

Cùng ngày, hãng hàng không Latam Airlines Colombia chính thức khởi động lại các chuyến bay giữa Bogotá và Caracas sau một thời gian ngừng hoạt động do điều kiện an ninh và quy định bay.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ban đầu, đường bay sẽ có 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật, nhưng từ ngày 1/4 sẽ tăng lên 1 chuyến mỗi ngày, nhằm củng cố kết nối giữa hai nước láng giềng.

Giám đốc điều hành Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, cho biết việc tăng tần suất bay phản ánh cam kết dài hạn với thị trường Venezuela và sự tin tưởng vào khả năng hồi phục của nhu cầu di chuyển giữa hai quốc gia.

Hãng Latam cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối hàng không trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Trước đó, các chuyến bay giữa Colombia và Venezuela đã bị đình chỉ vào cuối tháng 11/2025 sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến nghị tăng cường thận trọng khi bay qua không phận Venezuela, dẫn tới hạn chế từ phía các cơ quan hàng không nước này.

Trong bối cảnh này, một số hãng khác cũng dần tái lập tuyến bay với Caracas trong những tuần gần đây, bao gồm cả Wingo và Avianca, với tần suất bay được khôi phục từng bước.

Việc Latam nâng lên tần suất hằng ngày từ tháng 4 được xem là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi kết nối hàng không giữa Colombia và Venezuela, hỗ trợ cả du lịch lẫn trao đổi kinh tế.

Vé cho các chuyến bay Bogotá-Caracas đã mở bán và hành khách bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ trước đó có thể sắp xếp lại lịch bay mà không bị tính phí phụ thu./.

