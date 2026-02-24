Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện

Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24/2/2022-24/2/2026), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.

Trong tuyên bố đưa ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 23/2, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Ông cảnh báo xung đột càng kéo dài thì hậu quả nhân đạo càng nghiêm trọng, trong đó dân thường tiếp tục là nhóm chịu tác động nặng nề nhất.

Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định một giải pháp hòa bình công bằng phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan, bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cơ quan này sẵn sàng tham gia, hỗ trợ mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu này.

Trong khi đó, vấn đề năng lượng tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi Kiev khôi phục hoạt động của tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển dầu Nga sang quốc gia này.

Ông Fico nêu rõ nếu phía Ukraine đề nghị hỗ trợ ổn định lưới điện, Slovakia sẽ không đáp ứng cho tới khi việc trung chuyển dầu được nối lại, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thêm các biện pháp đáp trả khác, gồm điều chỉnh lập trường liên quan đến tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Về phần mình, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Slovakia và khẳng định động thái trên sẽ không ảnh hưởng tới hệ thống điện hợp nhất của nước này.

Cùng ngày, EU đã không đạt được đồng thuận về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, sau khi Hungary phủ quyết đề xuất này. Budapest cũng được cho là đang trì hoãn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi khôi phục hoạt động đường ống Druzhba. Đường ống này từng được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia Trung Âu không giáp biển có thời gian tìm nguồn cung thay thế.

Ở chiều ngược lại, Italy tiếp tục tăng cường hỗ trợ Kiev trong lĩnh vực năng lượng. Theo hãng tin Ansa, Bộ Bảo vệ Dân sự Italy đã chuyển 10 máy phát điện công suất lớn, với tổng công suất 1.500 kVA, tới Ukraine theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Giorgia Meloni và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đại sứ Italy tại Ukraine Carlo Formosa cho biết các máy phát điện di động có thể triển khai nhanh chóng, bảo đảm cung cấp điện trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt và các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Trước đó, Italy cũng đã vận chuyển hơn 300 nồi hơi sang Ukraine nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng năng lượng./.

