Thế giới

Châu Mỹ

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện

Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo xung đột càng kéo dài thì hậu quả nhân đạo càng nghiêm trọng, trong đó dân thường tiếp tục là nhóm chịu tác động nặng nề nhất.

Dương Hoa-Linh Tô
Binh sỹ Ukraine tham gia một buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tham gia một buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24/2/2022-24/2/2026), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.

Trong tuyên bố đưa ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 23/2, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Ông cảnh báo xung đột càng kéo dài thì hậu quả nhân đạo càng nghiêm trọng, trong đó dân thường tiếp tục là nhóm chịu tác động nặng nề nhất.

Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định một giải pháp hòa bình công bằng phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan, bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cơ quan này sẵn sàng tham gia, hỗ trợ mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu này.

Trong khi đó, vấn đề năng lượng tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi Kiev khôi phục hoạt động của tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển dầu Nga sang quốc gia này.

Ông Fico nêu rõ nếu phía Ukraine đề nghị hỗ trợ ổn định lưới điện, Slovakia sẽ không đáp ứng cho tới khi việc trung chuyển dầu được nối lại, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thêm các biện pháp đáp trả khác, gồm điều chỉnh lập trường liên quan đến tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Về phần mình, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Slovakia và khẳng định động thái trên sẽ không ảnh hưởng tới hệ thống điện hợp nhất của nước này.

Cùng ngày, EU đã không đạt được đồng thuận về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, sau khi Hungary phủ quyết đề xuất này. Budapest cũng được cho là đang trì hoãn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi khôi phục hoạt động đường ống Druzhba. Đường ống này từng được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia Trung Âu không giáp biển có thời gian tìm nguồn cung thay thế.

Ở chiều ngược lại, Italy tiếp tục tăng cường hỗ trợ Kiev trong lĩnh vực năng lượng. Theo hãng tin Ansa, Bộ Bảo vệ Dân sự Italy đã chuyển 10 máy phát điện công suất lớn, với tổng công suất 1.500 kVA, tới Ukraine theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Giorgia Meloni và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đại sứ Italy tại Ukraine Carlo Formosa cho biết các máy phát điện di động có thể triển khai nhanh chóng, bảo đảm cung cấp điện trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt và các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Trước đó, Italy cũng đã vận chuyển hơn 300 nồi hơi sang Ukraine nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên hợp quốc #kêu gọi #ngừng bắn #vô điều kiện #xung độ #Ukraine Italy Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

G7 kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine

Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.