Thuế quan của Mỹ: Hải quan Mỹ dừng thu khoản thuế bổ sung theo Đạo luật IEEPA

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo dừng thu các khoản thuế bổ sung theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ 00h01’ ngày 24/2 theo giờ miền Đông (tức 12h01’ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết tuyên bố các mức thuế trên là bất hợp pháp.

Theo hướng dẫn mới nhất từ CBP, việc dừng thu thuế sẽ áp dụng đối với các khoản thuế giá trị gia tăng bổ sung được quy định trong 7 sắc lệnh hành pháp ký từ tháng 2-8/2025.

Số liệu từ mô hình ngân sách Penn-Wharton ước tính Chính phủ Mỹ đã thu được khoảng 175 tỷ USD từ các loại thuế dựa trên đạo luật IEEPA.

Tuy nhiên, vào ngày 20/2, với lập luận rằng việc lạm dụng đạo luật IEEPA cho mục đích đánh thuế diện rộng là không đúng quy định pháp luật, Tòa án Tối cao Mỹ đã chính thức bác bỏ các mức thuế toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump áp dụng từ tháng 4/2025.

Ngay sau phán quyết này, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt việc thu thuế ngay lập tức.

Mặc dù vậy, chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ áp mức thuế bổ sung mới 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Quyết định này dựa trên Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong thời hạn 150 ngày để giải quyết các vấn đề "nghiêm trọng" về cán cân thanh toán.

Sau thời hạn 150 ngày, việc gia hạn sẽ cần có sự phê duyệt từ Quốc hội./.

Thuế quan của Mỹ vẫn còn nhiều biến số Các nhà phân tích cho rằng thông báo của Mỹ hôm 21/2 có thể làm giảm áp lực lên hầu hết các nền kinh tế châu Á, những nước phải chịu "thuế quan đối ứng" dao động từ 19% đến 41%.