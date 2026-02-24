Fed đề xuất cải tiến quy trình thanh tra ngân hàng để đảm bảo công bằng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố đề xuất thay đổi quy trình thanh tra rủi ro tại các ngân hàng thương mại.

Động thái này nhằm hưởng ứng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc ngăn chặn tình trạng các tổ chức tài chính đóng tài khoản hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vì những lý do thiếu công bằng.

Dự thảo quy định mới, đang trong quá trình lấy ý kiến công chúng, nêu rõ việc nghiêm cấm các thanh tra viên trừng phạt hoặc ngăn cản ngân hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tham gia các hoạt động hợp pháp. Thay vào đó, Fed yêu cầu các cuộc thanh tra phải tập trung ưu tiên vào những rủi ro đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và tính vững mạnh của hệ thống ngân hàng.

Trong một tuyên bố, bà Michelle Bowman, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed, nhấn mạnh Fed đã ghi nhận những trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng đáng lo ngại. Trong đó, các giám sát viên lạm dụng lo ngại về “rủi ro uy tín” để gây áp lực, buộc các tổ chức tài chính cắt đứt quan hệ với khách hàng chỉ vì quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc do họ tham gia các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp nhưng không được ưa chuộng.

Thực tế, từ năm 2025, Fed đã thông báo ngừng xem xét yếu tố "rủi ro uy tín" trong các kỳ kiểm tra ngân hàng. Tuyên bố của cơ quan này xác nhận đề xuất mới sẽ chính thức luật hóa chủ trương trên.

Kế hoạch này của Fed tương đồng với các biện pháp mà Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã đưa ra trước đó.

Các cơ quan quản lý tài chính Mỹ khẳng định việc giám sát các yếu tố truyền thống như rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường là phương thức tối ưu nhất để bảo vệ danh tiếng của ngân hàng.

Dù các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng chưa có đủ bằng chứng về mức độ phổ biến của vấn đề này, nhưng nhiều ý kiến chỉ trích khẳng định một số thanh tra viên đã ép buộc ngân hàng ngừng giao dịch với các khách hàng "nhạy cảm về chính trị," bất chấp việc họ không gây ra rủi ro tài chính thực tế nào cho ngân hàng./.

