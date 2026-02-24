Mỹ cam kết minh bạch về nguồn tài trợ nước ngoài cho các trường đại học

Chính phủ Mỹ ngày 23/2 cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về các khoản tài trợ từ nước ngoài dành cho các trường đại học, trong bối cảnh giới bảo thủ lo ngại về nguồn đóng góp từ một số quốc gia.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục thiết lập cổng thông tin nhằm công khai các khoản quyên góp từ nước ngoài, qua đó hỗ trợ “xử lý các mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ lợi ích thiết yếu.”

Thứ trưởng Giáo dục Nicholas Kent cho biết mục tiêu là tăng cường minh bạch, giúp công chúng hiểu rõ các khoản quà tặng và hợp đồng đến từ thực thể nước ngoài, song nhấn mạnh không đưa ra đánh giá đối với bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Theo Bộ Giáo dục Mỹ, trong năm 2025, các chính phủ, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp tổng cộng 5,2 tỷ USD cho các trường đại học nước này.

Qatar đứng đầu với hơn 1,2 tỷ USD, tiếp theo là Anh (633 triệu USD) và Trung Quốc (528 triệu USD).

Các cơ sở giáo dục nhận tài trợ nhiều nhất gồm Đại học Carnegie Mellon, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard - những trung tâm nghiên cứu lớn về khoa học và kỹ thuật.

Hiện luật Mỹ yêu cầu khai báo các khoản tài trợ trên 250.000 USD, song giới chức thừa nhận vẫn tồn tại tình trạng báo cáo chưa đầy đủ.

Trong bối cảnh đó, một số nghị sỹ Cộng hòa đề xuất hạ ngưỡng khai báo và áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn. Động thái này diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngân sách nghiên cứu cho các trường đại học và đề cập tới các vấn đề liên quan biểu tình phản đối xung đột tại Dải Gaza./.

Mỹ: Lầu Năm Góc chấm dứt toàn bộ chương trình đào tạo với Đại học Harvard Trong nhiều năm qua, Bộ Chiến tranh đã cử những sỹ quan ưu tú nhất theo học tại Harvard với kỳ vọng trường đại học này giúp họ hiểu rõ và trân trọng hơn vai trò của lực lượng quân đội.