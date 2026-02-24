Chờ đón cuộc “diễu hành” thiên văn hiếm gặp vào cuối tháng 2

Các nhà khoa học cho biết 6 hành tinh sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời vào cuối tháng 2, trong đó phần lớn có thể quan sát bằng mắt thường nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.



Hiện tượng này, còn gọi là “diễu hành hành tinh” (planetary parade), xảy ra khi nhiều hành tinh xuất hiện tương đối gần nhau trên bầu trời tại cùng một thời điểm. Trên thực tế, các hành tinh không nằm thẳng hàng mà chỉ cùng xuất hiện về một phía của Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất.



Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thông thường người quan sát có thể nhìn thấy 2-3 hành tinh sau khi Mặt Trời lặn. Việc 4-5 hành tinh cùng lúc có thể quan sát bằng mắt thường ít phổ biến hơn và chỉ diễn ra vài năm một lần. Năm ngoái từng ghi nhận thời điểm 6, thậm chí 7 hành tinh xuất hiện đồng thời.



Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, vào tối 28/2 tới đây, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc và Sao Thổ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương chỉ có thể quan sát bằng ống nhòm hoặc kính thiên văn.

Thời điểm thích hợp để quan sát là khoảng 1 giờ sau khi Mặt Trời lặn, tại những khu vực ít bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng hoặc cây cối. Người quan sát nên hướng về phía Tây để tìm Sao Thủy, Sao Kim và Sao Thổ ở gần đường chân trời, còn Sao Mộc sẽ nằm cao hơn trên bầu trời, cùng với Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.



Theo bà Sara Mazrouei, nhà khoa học hành tinh thuộc Humber Polytechnic (Canada), có thể phân biệt hành tinh với các vì sao bằng cách quan sát độ lấp lánh: Sao thì lấp lánh, hành tinh thì không. Hiện tượng này dự kiến có thể quan sát trong dịp cuối tuần và những ngày sau đó, trước khi Sao Thủy dần khuất dưới đường chân trời.

Theo NASA, vào hầu hết các đêm trong năm, người quan sát vẫn có thể nhìn thấy ít nhất một hành tinh sáng trên bầu trời.



Bà Emily Elizondo, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Bang Michigan, cho rằng việc quan sát nhiều hành tinh cùng lúc là cách thú vị để kết nối với các nhà thiên văn học từ nhiều thế kỷ trước.

Theo bà, các nhà thiên văn học cổ đại từng tìm hiểu vũ trụ chỉ bằng cách ngước nhìn các vì sao và hành tinh - điều mà con người ngày nay vẫn có thể thực hiện./.

