Tổng thống lâm thời Peru bổ nhiệm nhà kinh tế Denisse Miralles làm thủ tướng

Ngày 24/2, Tổng thống lâm thời Peru Jose Maria Balcazar đã bổ nhiệm nhà kinh tế Denisse Miralles vào vị trí thủ tướng.

Bà Miralles, 49 tuổi, từng là Bộ trưởng Kinh tế dưới thời chính phủ của tiền nhiệm của ông Jose Jeri, người vừa bị bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng chỉ sau vài tháng tại nhiệm. Bà đã tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Lima.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống nêu rõ: "Đất nước cần sự quản lý kinh tế vững vàng, một cuộc chiến trực diện với tội phạm có tổ chức và bảo vệ sự ổn định mà Peru cần."

Cùng với bà Miralles, 6 bộ trưởng khác trong chính phủ trước tiếp tục giữ chức vụ. Các vị trí bổ nhiệm khác còn có ông Hugo de Zela làm Ngoại trưởng, ông Gerardo Lopez làm Bộ trưởng Kinh tế và ông Hugo Begazo làm Bộ trưởng Nội vụ. Trong số 19 bộ, có 5 bộ có người đứng đầu là phụ nữ.

Theo quy định, Tổng thống lâm thời Balcázar sẽ điều hành đất nước trong vài tháng cho đến khi tổng thống mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 12/4 tới.

Thông báo ngày 24/2 của Cơ quan bầu cử Peru nêu rõ trong 6 ngày tới, 36 ứng cử viên tổng thống của Peru sẽ tham gia một loạt các cuộc tranh luận truyền hình.

Các cuộc tranh luận sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh trong bối cảnh làn sóng tội phạm gia tăng ở Peru, vấn nạn tham nhũng, vấn đề giáo dục và việc làm.

Peru đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị kéo dài từ năm 2016 và đã thay 8 người đứng đầu nhà nước trong suốt thập kỷ qua. Hơn 27 triệu cử tri sẽ có quyền bỏ phiếu vào ngày 12/4, bầu chọn tổng thống cũng như 130 hạ nghị sỹ và 60 thượng nghị sỹ.

Nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu trong bầu cử, 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai vào tháng 6./.

Peru bầu tân Tổng thống lâm thời trước thềm tổng tuyển cử Ngày 18/2, Quốc hội Peru bầu nghị sỹ José María Balcázar làm Tổng thống lâm thời, đánh dấu bước tiếp theo trong bối cảnh chính trị bất ổn kéo dài.