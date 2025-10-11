Cựu Tổng thống Peru Dina Boluarte bác tin xin tị nạn sau khi bị phế truất

Ngày 10/10, Tổng thống vừa bị phế truất của Peru, bà Dina Boluarte tuyên bố không có ý định rời khỏi đất nước hay xin tị nạn, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc hình sự liên quan đến các cuộc điều tra của Viện Công tố.

Bà cũng cho biết sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp.

Viện Công tố Peru đã đề nghị tòa án ra lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Boluarte trong thời hạn 18 đến 36 tháng, trong khuôn khổ của 11 cuộc điều tra, bao gồm cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và vi phạm nhân quyền liên quan đến 49 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình giai đoạn 2022-2023.

Vào thời điểm bà Boluarte bị mất chức, tỷ lệ ủng hộ bà chỉ còn 3%.

Việc phế truất diễn ra sau khi Quốc hội Peru nhất trí luận tội nữ tổng thống đầu tiên của Peru với 118/122 phiếu đồng ý.

Quốc hội đã triệu tập bà có mặt để tự biện hộ, tuy nhiên, bà Boluarte đã không xuất hiện tại phiên điều trần, dẫn đến việc các nghị sỹ tiến hành quy trình phế truất nhanh chóng.

Diễn biến mới xảy ra giữa lúc Peru chuẩn bị bầu cử tổng thống mới vào tháng 4/2026./.

Tổng thống Peru bị phế truất sau phiên luận tội tại Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Peru Jose Jeri thông báo 118 trên tổng số 122 nghị sỹ đã bỏ phiếu tán thành việc luận tội Tổng thống Dina Boluarte.