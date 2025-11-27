Cựu Tổng thống Peru Martín Vizcarra bị kết án 14 năm tù vì tội tham nhũng

Ngày 26/11, tòa án Peru đã tuyên phạt 14 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Martín Vizcarra sau khi kết luận ông nhận hối lộ trong giai đoạn giữ chức Thống đốc vùng Moquegua, nhiều năm trước khi lên nắm quyền hồi năm 2018.

Phán quyết tiếp tục kéo dài danh sách các cựu lãnh đạo Peru vướng vòng lao lý vì tham nhũng.

Theo bản án, ông Vizcarra đã nhận khoản hối lộ tương đương 676.000 USD từ các doanh nghiệp xây dựng để đổi lấy các hợp đồng công trong giai đoạn 2011-2014. Trong suốt quá trình xét xử từ tháng 10/2024, ông Vizcarra bác bỏ mọi cáo buộc.

Đội ngũ pháp lý của ông Vizcarra xác nhận đã nộp đơn kháng cáo. Phán quyết cũng kèm theo lệnh cấm ông giữ các chức vụ công trong 9 năm.

Peru đã rơi vào bất ổn chính trị kéo dài với 6 tổng thống lần lượt ra đi kể từ năm 2018 do các vụ điều tra, luận tội và bê bối tham nhũng liên tiếp.

Ông Vizcarra dự kiến sẽ bị đưa tới trại giam ở Lima - nơi đang giam giữ 3 cựu tổng thống khác của Peru gồm ông Alejandro Toledo, ông Ollanta Humala (đều bị kết án tham nhũng) và ông Pedro Castillo (bị tạm giam chờ xét xử tội nổi loạn)./.

