Bước leo thang mới trong căng thẳng ngoại giao giữa Peru và Mexico

Quốc hội Peru ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là “nhân vật không được hoan nghênh” tại Peru.

Nghị quyết được thông qua chỉ 3 ngày sau khi Lima thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico City và là động thái đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong nội dung nghị quyết được 67 nghị sỹ ủng hộ, cơ quan lập pháp Peru cáo buộc Tổng thống Sheinbaum đã có những phát biểu được xem là “can thiệp” vào công việc nội bộ của Peru, liên quan đến vụ bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Quốc hội Peru cho rằng những bình luận của bà Sheinbaum "ảnh hưởng tới thể chế Peru và đi ngược lại nguyên tắc không can thiệp trong quan hệ quốc tế."

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định việc Quốc hội Peru thông qua nghị quyết nói trên “không có giá trị pháp lý trong quan hệ song phương”, đồng thời nhấn mạnh Mexico luôn duy trì lập trường ủng hộ dân chủ và nhân quyền tại khu vực Mỹ Latinh.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ khi bà Dina Boluarte lên nắm quyền Tổng thống Peru sau vụ phế truất ông Castillo năm 2022.

Chính quyền Mexico, khi đó do Tổng thống Andrés Manuel López Obrador lãnh đạo, đã công khai bày tỏ quan điểm phản đối và trao quy chế tị nạn cho thân nhân của ông Castillo. Sau đó, Peru đã rút Đại sứ tại Mexico về nước và hạ cấp quan hệ hai nước xuống mức đại biện lâm thời.

Đến ngày 3/11 vừa qua, Chính phủ Peru chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico, khiến hai nước gần như không còn kênh tiếp xúc chính thức. Về phần mình, Mexico bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định của Lima nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các giá trị dân chủ trong khu vực./.

