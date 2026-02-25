Thế giới

Châu Mỹ

Honduras hủy bỏ thỏa thuận y tế với Cuba

Tổng cộng 128 bác sỹ Cuba sẽ rời Honduras sau khi chính phủ của Tổng thống Nasry Asfura quyết định không gia hạn thỏa thuận song phương cho phép sự hiện diện của các đoàn y tế Cuba tại quốc gia này.

Việt Hùng
Bác sỹ Cuba.(AFP)
Tổng cộng 128 bác sỹ Cuba sẽ rời Honduras sau khi chính phủ của Tổng thống Nasry Asfura quyết định không gia hạn thỏa thuận song phương cho phép sự hiện diện của các đoàn y tế Cuba tại quốc gia Trung Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, quyết định đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Honduras và là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm hạn chế một trong những nguồn thu nhập chính của Cuba là xuất khẩu dịch vụ y tế ra nước ngoài.

Thỏa thuận y tế song phương, được ký kết dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống cánh tả Xiomara Castro, chính thức hết hạn vào ngày 25/2. Theo Gonzalo Valerio, một thành viên của Hiệp hội Hữu nghị Honduras-Cuba, đoàn y tế 128 chuyên gia đang chờ chuyến bay để trở về vào đầu tháng 3.

Với quyết định trên, Honduras sẽ cùng với Guatemala và Antigua & Barbuda trở thành những quốc gia đã chấm dứt các thỏa thuận tương tự trong những năm gần đây.

Ngược lại, Guyana đang xem xét mô hình hợp đồng trực tiếp.

Một trong những chương trình hợp tác chính với Cuba là “Sứ mệnh Kỳ tích”, tập trung vào chăm sóc nhãn khoa.

Tính đến tháng 10/2025, chương trình đã cung cấp khoảng 44.000 lượt khám và gần 7.000 ca phẫu thuật. Chính quyền Honduras đảm bảo rằng các phòng khám cung cấp các dịch vụ này sẽ tiếp tục hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)
