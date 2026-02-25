Thông điệp Liên bang 2026: Tổng thống D. Trump khẳng định kinh tế Mỹ khởi sắc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chương trình kinh tế và các hoạt động thực thi pháp luật nhập cư của mình, gọi năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai là một “sự xoay chuyển lịch sử.”

Tổng thống Trump mở đầu Thông điệp Liên bang 2026 bằng những phát biểu mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã trở lại-lớn hơn, tốt hơn, giàu hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời khẳng định đây là “thời đại hoàng kim của nước Mỹ.”

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm lớn của nhiều người dân Mỹ, ông Trump đã chỉ ra lạm phát tương đối thấp, giá xăng, lãi suất thế chấp giảm và các dấu hiệu tích cực khác để khẳng định những tiến triển về khả năng chi trả.

Tổng thống Trump cho biết khi ông nhậm chức vào năm ngoái, nền kinh tế trong tình trạng "trì trệ” với lạm phát ở mức kỷ lục.

Tuy nhiên, chỉ trong 12 tháng, chính quyền của ông đã kéo lạm phát lõi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm, giá trứng đã giảm 60% và giá thịt bò từng tăng rất cao hiện đang bắt đầu giảm đáng kể.

Tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Tổng thống Trump dẫn chứng hiện số người Mỹ có việc làm nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nước Mỹ, và ông đã giành được các cam kết đầu tư trị giá hơn 18.000 tỷ USD từ khắp nơi trên toàn cầu.

Đề cập tới phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20/2 bác bỏ các mức thuế quan của tổng thống, ông Trump gọi đó là một phán quyết đáng tiếc. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã vỗ tay khi ông Trump nhắc đến phán quyết về thuế quan, trong khi các thẩm phán, như thường lệ, không thể hiện cảm xúc.

Cùng với việc ca ngợi những lợi ích về thuế đối với cử tri thuộc tầng lớp lao động và trung lưu trong Đạo luật “To và Đẹp” mới được ông ký ban hành, Tổng thống Trump đã đề cập tới các tài khoản hưu trí mới tương tự như những tài khoản dành cho công chức liên bang đối với một bộ phận đáng kể người Mỹ.

Ông cũng gợi ý rằng các kế hoạch này sẽ được chính phủ liên bang đối ứng 1.000 USD, nhưng nhiều khả năng điều đó sẽ cần đến một đạo luật của Quốc hội.

Tổng thống Trump cho rằng chính quyền của ông đã đưa được 2,4 triệu người Mỹ ra khỏi chương trình tem thực phẩm.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, khoảng 2,4 triệu người trong số gần 42 triệu người Mỹ phụ thuộc vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, dự kiến sẽ mất quyền tham gia chương trình này do các yêu cầu làm việc mới được thông qua trong Đạo luật “To và Đẹp.”

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn “chấm dứt mọi khoản thanh toán cho các công ty bảo hiểm lớn, và thay vào đó trao số tiền đó trực tiếp cho người dân để họ có thể tự mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Ông cũng quảng bá sáng kiến giảm giá thuốc chữa bệnh của mình - một nỗ lực nhằm gắn giá thuốc kê đơn tại Mỹ với giá thuốc ở các quốc gia khác có chi phí thấp hơn.

Tổng thống Trump đã công bố một sáng kiến nhằm buộc các công ty công nghệ tự cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu hỗ trợ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh phản ứng dữ dội của cử tri đối với các trung tâm dữ liệu AI, vốn cần lượng điện lớn để vận hành và đã được liên kết với việc tăng hóa đơn điện của người tiêu dùng.

Một trụ cột trong chương trình kinh tế của ông Trump là vừa thúc đẩy nhanh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, vừa đảm bảo các công ty công nghệ chỉ phải đối mặt với mức quy định tối thiểu khi phát triển AI.

Ông Trump kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo vệ Tính đủ điều kiện của Cử tri Mỹ (Đạo luật SAVE), theo đó buộc tất cả người Mỹ phải xuất trình bằng chứng về quyền công dân khi đăng ký bầu cử.

Hiện tại, hầu hết các bang ở Mỹ đã có luật yêu cầu cử tri xuất trình một hình thức chứng minh nhân thân nào đó khi đi bầu cử.

Về vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump cho biết “không có người nhập cư bất hợp pháp nào được nhận” tại biên giới, lặp lại một luận điểm chính của Bộ An ninh Nội địa.

Theo đánh giá, các vụ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ đã giảm mạnh trong 12 tháng qua so với chính quyền trước, ở mức thấp kỷ lục, nhưng không phải bằng 0.

Bài phát biểu Thông điệp Liên bang 2026 diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang tụt hậu về nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế, trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa.

Ông Trump cũng được kỳ vọng sẽ nêu bật các thành tựu đối ngoại của mình, bao gồm vai trò trong việc đàm phán một lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, đồng thời làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 5./.

