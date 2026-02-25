Kinh tế

Venezuela khẳng định liên minh kinh tế với nhiều đối tác

Venezuela xác nhận duy trì các liên minh kinh tế quốc tế, hợp tác cùng lợi ích với Nga, Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực dầu khí và thương mại.

Hoàng Châu
Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela William Alfredo Castillo phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Valdai. (Nguồn: Valdai Club)
Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela William Alfredo Castillo phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Valdai. (Nguồn: Valdai Club)

Ngày 24/2, Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela William Alfredo Castillo bác bỏ thông tin cho rằng Caracas hạn chế quan hệ thương mại song phương và khẳng định các liên minh kinh tế với nhiều đối tác.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Valdai (Valdai Discussion Club), ông Castillo cho biết Venezuela coi các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi là nền tảng trong chính sách thương mại với các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, và sẽ tiếp tục duy trì quan hệ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng.

Diễn đàn Quốc tế Valdai là một tổ chức nghiên cứu và diễn đàn thảo luận có trụ sở tại Moskva (Nga), được khởi xướng năm 2004.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela. Phát biểu trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump tuyên bố: “Sản lượng dầu trong nước đã tăng hơn 600.000 thùng/ngày và chúng tôi vừa nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ người bạn mới kiêm đối tác Venezuela.”

Trước đó, hôm 11/2, Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Chris Wright, tại Phủ Tổng thống Miraflores, ở thủ đô Caracas, trong đó tập trung thảo luận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện lực và khả năng thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân Mỹ.

Venezuela đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và tái cấu trúc ngành năng lượng sau những biến động chính trị gần đây.

Hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và các tội danh khác và sau đó nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela nhằm thúc đẩy sản xuất./.

