Quan chức Fed: Lãi suất có khả năng sẽ không thay đổi 'trong một thời gian'

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins, nhận định rằng lãi suất có khả năng sẽ không thay đổi "trong một thời gian" khi các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy sự cải thiện trên thị trường lao động, nhưng rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu.

Phát biểu tại một buổi thảo luận do Fed chi nhánh Boston tổ chức ngày 24/2, bà Collins cho rằng thị trường lao động đang xuất hiện thêm dấu hiệu cho thấy sự ổn định. Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng cần có thêm những bằng chứng cho thấy lạm phát đang thực sự giảm về mức mục tiêu 2%.

Đại diện Fed chi nhánh Boston tin rằng nhiều khả năng việc duy trì phạm vi lãi suất hiện tại trong một thời gian nữa là điều phù hợp.

Đề cập đến mức lãi suất trung lập, mức lãi suất không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế, bà Collins phân tích rằng sau khi đã giảm lãi suất 1,75 điểm phần trăm trong vòng một năm rưỡi qua, chính sách tiền tệ hiện đang ở mức thắt chặt nhẹ, và có lẽ đã khá gần với mức trung lập.

Cũng tại cuộc thảo luận này, bà Collins đã đưa ra bình luận về quyết định của Tòa án Tối cao trong việc bãi bỏ nhiều mức thuế quan toàn cầu sâu rộng của Tổng thống Donald Trump. Bà cho rằng phán quyết này đang gây ra nhiều bất ổn hơn cho triển vọng kinh tế. Bà cũng lo ngại điều này có thể làm gia tăng rủi ro khiến lạm phát trở nên dai dẳng.

Lý giải về quan điểm này, bà Collins cho rằng những doanh nghiệp đã tăng giá bán cho người tiêu dùng để bù đắp chi phí thuế rất ít khả năng sẽ giảm giá trở lại sau phán quyết trên.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cũng đồng tình rằng quyết định trên của tòa án làm gia tăng sự bất định, nhưng cho rằng nó có thể mang lại một số tác động tích cực trong việc hạ nhiệt lạm phát.

Ngược lại, một số quan chức khác, điển hình như ông Christopher Waller, một thành viên trong Hội đồng Thống đốc của Fed, lại dự đoán rằng phán quyết này sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của chính sách tiền tệ.

Trước đó, theo các chuyên gia kinh tế, trong nhiều tháng qua, Fed đã phải điều hướng giữa các rủi ro đối lập. Lạm phát giảm tốc trong các năm 2023 và 2024 nhưng sau đó chững lại trên mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong suốt năm qua, qua đó ủng hộ cách tiếp cận kiên nhẫn. Trong khi đó, những lo ngại về thị trường lao động hạ nhiệt đã thúc đẩy 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm ngoái.

Câu hỏi hiện nay là liệu và khi nào Fed sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất. Trong các dự báo được công bố vào tháng 12/2025, 12 trong số 19 quan chức Fed cho rằng ít nhất một lần cắt giảm nữa là phù hợp trong năm nay.

Câu trả lời phụ thuộc vào rủi ro nào xuất hiện trước: thị trường lao động suy yếu nghiêm trọng hay lạm phát quay trở lại xu hướng giảm rõ ràng về mức 2%. Kể từ tháng 12/2025, chưa có kịch bản nào xảy ra. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại rõ rệt, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã ổn định. Các số liệu lạm phát bị nhiễu bởi những gián đoạn trong thu thập dữ liệu do việc chính phủ đóng cửa.

Một số quan chức Fed cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi bỏ qua các đợt tăng giá do thuế quan gây ra, bởi họ coi đây là tác động một lần, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nhà ở và lao động tiếp tục hạ nhiệt. Những người khác lại tỏ ra lo ngại hơn vì lạm phát đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong suốt 5 năm qua.

Cuộc tranh luận càng trở nên phức tạp bởi sự không chắc chắn về mức độ mà lãi suất hiện nay còn đang tạo sức ép lên nền kinh tế. Một số quan chức lo ngại rằng lãi suất có thể không còn đủ cao để tiếp tục kéo lạm phát xuống.

Những người khác cho rằng chính sách vẫn đủ thắt chặt - với lãi suất cao hơn mức “trung lập” ước tính, tức mức không kích thích cũng không kìm hãm tăng trưởng - và việc giữ nguyên có thể làm suy yếu thị trường lao động một cách không cần thiết./.

Khi nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất? Tờ The Washington Post nhận xét quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chịu sự giám sát chính trị và pháp lý ngày càng gia tăng.