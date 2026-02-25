Giới siêu giàu đổ tiền mua biệt thự nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Pháp

Thị trường bất động sản vùng núi tại Pháp những năm gần đây ngày càng mang tính độc quyền, với sự gia tăng mạnh mẽ của phân khúc cao cấp và siêu cao cấp, trong bối cảnh nhu cầu sở hữu tài sản “độc bản” của giới siêu giàu tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung khan hiếm.

Theo giới chuyên gia, 5 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đắt giá nhất nước Pháp gồm Courchevel, Val d'Isère, Méribel, Megève và Chamonix tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Điểm chung của các địa danh này là sức hút quốc tế mạnh mẽ, góp phần đẩy giá bất động sản lên mức cao kỷ lục.

Giá bán tại Courchevel và Val d’Isère có thời điểm đạt tới 55.000 euro/m2; tại Megève và Chamonix ghi nhận các mức đỉnh từ 22.000-25.000 euro/m2.

Dù giá có dấu hiệu chững lại trong năm 2025, các tài sản này vẫn giữ sức hấp dẫn nhờ tính khan hiếm và nhu cầu ổn định.

Giới tài phiệt Pháp và quốc tế, cùng các văn phòng quản lý tài sản gia đình, đã đưa bất động sản nghỉ dưỡng tại các điểm trượt tuyết vào danh mục đầu tư từ nhiều năm nay.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, hệ sinh thái dịch vụ tại các khu nghỉ dưỡng cũng được nâng cấp mạnh, với sự xuất hiện dày đặc của nhà hàng ẩm thực cao cấp và khách sạn hạng sang. Riêng Courchevel dự kiến sớm có 8 khách sạn đạt chuẩn “lâu đài” và 15 khách sạn 5 sao.

Phân khúc bất động sản mới xây chủ yếu hướng tới dòng sản phẩm hạng sang, với căn hộ hoặc nhà nghỉ diện tích trên 300m2, tối thiểu 4 phòng ngủ khép kín, có lối trượt tuyết trực tiếp, không gian mở và tầm nhìn đẹp.

Tại Chamonix, một nhà nghỉ xây năm 2019, rộng 6 phòng ngủ, có spa và bể bơi trong nhà, đã được giao dịch với giá 9 triệu euro.

Ở phân khúc siêu sang, diện tích thường vượt 500m2, tích hợp đầy đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ bơi, phòng xông hơi, phòng tập thể thao cùng dịch vụ cá nhân hóa. Ngân sách của người mua hiện phổ biến ở mức 10-30 triệu euro, cao hơn đáng kể so với 4 năm trước.

Đáng chú ý, tại Val d’Isère, một tòa nhà mới gồm 16 căn hộ với tổng diện tích 1.430m2 đã được một tỷ phú châu Á mua với giá 38 triệu euro để phục vụ nhu cầu gia đình.

Xu hướng nổi bật hiện nay là tìm kiếm các bất động sản “chìa khóa trao tay” hoặc nhà nghỉ diện tích lớn trên 500m2, đi kèm dịch vụ tương đương khách sạn hạng sang như quản gia, nhân viên phục vụ và dịch vụ ẩm thực riêng./.

