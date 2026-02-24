Du lịch Thái Lan bội thu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa công bố số liệu cho thấy trong giai đoạn từ 1/1-22/2, Thái Lan đã đón gần 6 triệu lượt khách nước ngoài. Trong đó, lượng du khách đến từ Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Thapanee Kiatphaibool nhận định con số ấn tượng nói trên được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch Trung Quốc.

Trên thực tế, thị trường khách du lịch hàng đầu đối với Thái Lan đang phục hồi tốt - đặc biệt là trong tháng Hai, với Tết Nguyên đán Bính Ngọ là điểm nhấn. Lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng mạnh, đạt 30.000 lượt khách/ ngày vào cao điểm.

Bà Thapanee cho biết Tổng cục Du lịch Thái Lan đã triển khai chiến dịch quảng bá du lịch năm 2026 với chủ đề “Trung Quốc-Thái Lan: Gần gũi như gia đình,” xác định Trung Quốc là thị trường khách quốc tế quan trọng của ngành du lịch Thái Lan.

Cụ thể, trong tháng Một, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã phối hợp với Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) tổ chức chuyến đi khảo sát, với sự tham gia của gần 400 đại diện của các công ty du lịch hàng đầu và các nhóm KOL.

Bước sang tháng Hai, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã tổ chức các sự kiện Tết Nguyên đán tại nhiều khu vực, trong đó có huyện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, thu hút một lượng lớn du khách gốc Hoa, đặc biệt là từ Malaysia.

Dự kiến sang tháng Ba, Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ tham gia các hội chợ thương mại và tổ chức một chương trình quảng bá lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng triển khai chiến lược “Tập trung vào các hãng hàng không” nhằm tăng số lượng du khách nước ngoài trong năm nay. Theo đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan hợp tác với các hãng hàng không từ cả thị trường đường bay ngắn và đường bay dài.

Bà Thapanee nhấn mạnh điều này đòi hỏi phải đàm phán các tuyến bay mới ít nhất 6 tháng trước. Chiến lược này bắt đầu cho kết quả tốt và dự kiến sẽ có thêm các hãng hàng không mới mở đường bay và tăng thêm các chuyến bay đến Thái Lan trong nửa cuối năm nay.

Về định hướng ngành du lịch Thái Lan năm nay, Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút không dưới 35 triệu lượt du khách nước ngoài và ước tính có khả năng đạt tới 36,7 triệu lượt. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang chuẩn bị một chiến dịch với các nhà sáng tạo nội dung để khám phá và quảng bá thêm nhiều thành phố “viên ngọc ẩn” mới của Thái Lan.

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục nâng cao các giá trị được xem là “sức hút Thái Lan” như Muay Thai, dịch vụ spa, massage, các điểm tham quan, văn hóa, truyền thống địa phương và ẩm thực Thái Lan.

Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng có kế hoạch quảng bá các nhà hàng đã được vinh danh nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có Michelin, Asia’s Best 50 Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất châu Á), đồng thời đặt mục tiêu đưa về Thái Lan giải thưởng The World’s Best 50 Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới)./.

Thái Lan đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 5 tuần đầu năm Năm thị trường khách hàng đầu của du lịch Thái Lan trong thời gian qua là Trung Quốc (569.987 lượt), Malaysia (377.860 lượt), Nga (340.618 lượt), Ấn Độ (285.767 lượt) và Hàn Quốc (207.357 lượt).