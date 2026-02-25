Chip AI cao cấp của Nvidia chưa vào thị trường Trung Quốc

Ông David Peters - quan chức phụ trách thực thi kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ - ngày 24/2 cho biết các công ty Trung Quốc hiện vẫn chưa mua được dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp H200 của Nvidia, dù Washington đã nới lỏng một số quy định kiểm soát xuất khẩu đối với sản phẩm này.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông David Peters cho biết theo thông tin cập nhật, chưa có doanh nghiệp nào tại Trung Quốc tiếp cận được chip H200. Trước đó, Mỹ áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với dòng chip này vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu công nghệ. Tuy nhiên, động thái này vấp phải cảnh báo từ một số nghị sỹ Mỹ, cho rằng việc tiếp cận chip AI tiên tiến có thể giúp quân đội Trung Quốc tăng cường năng lực công nghệ.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thỏa thuận liên quan đến chip H200 được xác nhận hồi tháng trước, trong đó Chính phủ Mỹ sẽ nhận 25% doanh thu từ các giao dịch. Tuy nhiên, các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt khiến quá trình cấp phép xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ bán hàng.

Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất chip trong nước nhằm cạnh tranh với các thiết kế bán dẫn hàng đầu của Nvidia. Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết “giấy phép xuất khẩu H200 vẫn đang trong quá trình hoàn tất” và bày tỏ kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ sớm mở cửa trở lại để công ty có thể cạnh tranh.

Hiện các dòng chip AI tiên tiến nhất của Nvidia, bao gồm Blackwell và Rubin, vẫn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc và không nằm trong thỏa thuận H200./.

Trung Quốc "bật đèn xanh" cho lô chip AI H200 đầu tiên của Nvidia Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu chip AI H200 của Nvidia, mở ra cơ hội lớn cho các công ty công nghệ lớn như Alibaba, Tencent, ByteDance.