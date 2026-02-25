Trung Quốc tăng tốc sản xuất chip tiên tiến trước 'cơn sốt AI'

Ngày 25/2, tờ Nikkei (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin cho biết các nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc đang lên kế hoạch đẩy mạnh sản lượng chất bán dẫn tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Tập đoàn chip lớn nhất Trung Quốc SMIC, Hua Hong Semiconductor cùng một số nhà sản xuất có liên kết với Huawei đang mở rộng quy mô hoặc bắt đầu khởi động dây chuyền sản xuất các dòng chip sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Các doanh nghiệp này tập trung vào những quy trình sản xuất chip 7 nanomet (nm) và thậm chí đạt mức hiệu suất 5nm.

Trung Quốc đặt mục tiêu nâng sản lượng các dòng chip tiên tiến từ mức dưới 20.000 tấm bán dẫn hiện nay lên 100.000 tấm bán dẫn chỉ trong vòng 1-2 năm tới.

Ngoài ra, nguồn tin của tờ báo Nhật Bản cũng tiết lộ Trung Quốc đang đặt ra một mục tiêu tham vọng hơn, đó là bổ sung thêm 500.000 tấm bán dẫn vào tổng công suất sản xuất trước năm 2030.

SMIC đang phát triển công nghệ sản xuất thế hệ tiếp theo mà giới chuyên môn gọi là "giống 5nm" (5-nm-like). Ví dụ điển hình cho năng lực này là sự xuất hiện của bộ vi xử lý di động Kirin 9030 và các chipset Ascend mới nhất dành cho tính toán AI của công ty Huawei. Chúng được xây dựng trên tiến trình mà SMIC gọi là "N+3" - một phiên bản cường hóa của nút 7nm nhưng mang lại hiệu năng tiệm cận với công nghệ 5nm.

Trong khi đó, một nhà sản xuất chip hàng đầu khác của Trung Quốc là Hua Hong Semiconductor cũng tham gia xu hướng trên. Hua Hong Semiconductor đang chuyển mình để tham gia vào chuỗi cung ứng chip tiên tiến và Huawei đã cử đội ngũ kỹ thuật sang hỗ trợ trực tiếp cho Hua Hong Semiconductor.

Mạng lưới này còn mở rộng về phía Nam Trung Quốc với sự tham gia của những doanh nghiệp liên kết với Huawei. PengXinWei đã trở thành cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) chủ chốt cho các dây chuyền sản xuất thử nghiệm của Huawei.

Một doanh nghiệp mới nổi khác là Dongguan Guangmao Technologies mới thành lập cuối năm 2023 song đã đặt mục tiêu sản xuất các dòng chip tiên tiến hơn 10nm.

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu Global Net (Nhật Bản) công bố gần đây, lần đầu tiên trong lịch sử, ba nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Trung Quốc lọt vào top 20 thế giới về doanh thu, gồm Naura Technology Group, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China (AMEC) và Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE). Mở rộng danh sách lên 30 sẽ có thêm hai doanh nghiệp khác từ Trung Quốc là ACM Research và Hwatsing Technology.

Trong ba công ty trên, Naura đứng thứ 5, tăng so với vị trí thứ 8 năm 2022. Công ty hiện chỉ đứng sau các "ông lớn" ASML, Applied Materials, Lam Research và Tokyo Electron.

Tại Trung Quốc, Naura là nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất, chuyên tạo công cụ khắc màng mỏng (PVD/CVD), oxy hóa và làm sạch. Được thành lập năm 2001, Naura đang là lựa chọn hàng đầu trong việc thay thế thiết bị nhập khẩu. Công ty chưa công bố doanh thu năm 2025, nhưng theo nhà cung cấp dịch vụ tài chính Suntime, con số nằm trong khoảng 46,8-52 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6,74-7,49 tỷ USD).

AMEC lần đầu xuất hiện trong danh sách của Global Net và đứng thứ 13. AMEC phát triển các thiết bị khắc axit gần như thuộc hàng tiên tiến nhất.

Trong sản xuất chip, khắc axit là quy trình then chốt giúp loại bỏ có chọn lọc lớp vật liệu không mong muốn khỏi tấm silicon nhằm tạo ra hình mẫu 3D chính xác, mạch điện và cấu trúc bóng bán dẫn.

Trong khi đó, SMEE, chuyên về máy quang khắc in mạch điện tử lên tấm silicon, giành vị trí thứ 20. Các nhà phân tích cho rằng dù khoảng cách thế hệ công nghệ với ASML còn rất xa, sự hiện diện của doanh nghiệp này cho thấy năng lực nội địa của Trung Quốc trong phân khúc quan trọng nói trên.

Theo tờ China Daily, việc ba công ty vào danh sách Global Net là cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Trước khi Mỹ áp hàng loạt hạn chế, Trung Quốc chỉ có một đại diện trong top 20. Tuy vậy, các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc phát triển mạnh mẽ kể từ sau năm 2022 trong bối cảnh những lệnh cấm càng nghiêm ngặt./.

