Tây Ninh: Tạo đà tăng trưởng kinh tế-xã hội ngay từ đầu năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương ổn định tổ chức, đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trước, trong và sau Tết, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định; nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả được kiểm soát; công tác chăm lo an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số lĩnh vực có dấu hiệu chậm, nhất là trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục hồi chưa đồng đều. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu; tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm.

Công tác chuẩn bị đầu tư, lập và hoàn thiện hồ sơ dự án ở một số đơn vị chưa bảo đảm tiến độ; việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan có lúc thiếu chặt chẽ; công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ở một số nơi chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại và tạo đà tăng trưởng ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Tây Ninh. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Các sở, ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; không để xảy ra tình trạng tồn đọng, trễ hạn; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Các đơn vị theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh; chủ động nắm chắc hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn về thị trường, nguyên vật liệu, lao động và thủ tục liên quan; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất.

Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu được đẩy mạnh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Về đầu tư công, các chủ đầu tư và sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án; xác định rõ mốc tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục pháp lý.

Các đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 3/2/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai các công trình trọng điểm, các trục động lực và chương trình đột phá huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn mặn, dịch hại để có biện pháp ứng phó kịp thời; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất ngay từ đầu năm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026;...

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay sau Tết được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2026./.

