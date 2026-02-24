Hải Phòng: Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng ổn định và tăng sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của Hải Phòng đều khẩn trương quay lại làm việc.

Qua nắm bắt từ phía công đoàn cơ sở, phần lớn các đơn vị có đơn hàng ổn định và tăng sau Tết.

Một số đơn vị có đơn hàng tăng nhiều so với trước Tết như Công ty trách nhiệm hữu hạn Sable Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Superior EMS, Công ty trách nhiệm hữu hạn TK (cùng Khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền), Công ty trách nhiệm hữu hạn Raylink (Khu công nghiệp An Dương), Công ty trách nhiệm hữu hạn SXLX Bridgestone (Khu công nghiệp DEEP C 1), Công ty trách nhiệm hữu hạn Risuntech (Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền).

Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 2.600 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2026.

Theo Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng đều đã hoạt động trở lại bình thường.

Ngày 23/2 (ngày mùng 7 Tết) khoảng 73% doanh nghiệp hoạt động trở lại; ngày 24/2 và 25/2, tiếp tục có thêm các doanh nghiệp bố trí sản xuất đầu năm.

Các doanh nghiệp còn lại tổ chức làm việc rải rác từ ngày mùng 10 Tết đến chậm nhất ngày 2/3 (14 tháng Giêng âm lịch).

Theo báo cáo sơ bộ, 17 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn bố trí 4.879 lao động làm việc trong dịp Tết nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất và thực hiện đơn hàng, không bao gồm lực lượng trực Tết như bảo vệ, an ninh, kỹ thuật, bảo trì và các vị trí vận hành thường xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Quản lý Lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng cho biết công ty đặt trụ sở tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

Công ty thành lập năm 2016 và là dự án lớn nhất của Tập đoàn LG tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của LG Display đến thời điểm này là 7 tỷ USD. Hiện trên 25.000 người đang làm việc tại đây và công ty đang tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng thời gian tới.

Để đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động trước, trong và sau Tết, LG Display đã có những chính sách rất đặc biệt như tăng phụ cấp 390%, đảm bảo suất ăn chất lượng.

Người lao động của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tham gia lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, sáng 24/2. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngoài ra, công ty cũng bố trí xe đưa đón, ký túc xá để người lao động yên tâm làm việc. Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo các phòng, ban đều có lì xì tặng người lao động cùng một số hoạt động phúc lợi khác.

Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, toàn bộ cán bộ người lao động của doanh nghiệp đã quay lại làm việc bình thường. Trong thời điểm này, phòng tuyển dụng của doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng đang hết sức nỗ lực để tiếp tục dành các chế độ ưu đãi tốt nhất đối với người lao động thời gian tới.

Anh Phạm Văn Hùng, người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng cho biết anh là một trong những công nhân tham gia làm việc xuyên Tết.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ về thưởng Tết với tiền lương trong những ngày trực Tết tăng 390%, anh còn được hưởng chế độ ăn đặc biệt. Những người lao động cần ký túc xá, hỗ trợ phương tiện đi lại đều được công ty đáp ứng.

Mục tiêu của anh Hùng trong năm 2026 là tiếp tục làm chủ công nghệ AI để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, anh sẽ dành thời gian rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc tốt nhất./.

Nhộn nhịp khí thế sản xuất đầu năm Không khí sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.