Vượt Walmart, Amazon trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới

Tập đoàn bán lẻ Amazon đã vượt qua Walmart để trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất toàn cầu. Đây là cột mốc lịch sử đối với "gã khổng lồ" thương mại điện tử và điện toán đám mây kể từ khi khởi nghiệp vào năm 1994 từ một cửa hàng bán sách trực tuyến của Jeff Bezos tại Seattle (Mỹ).

Walmart, đơn vị giữ vị trí số một về doanh thu thế giới trong hơn 10 năm qua, ngày 19/2 đã công bố doanh số đạt 713,2 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2026.

Trong khi đó, Amazon (với năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025) trước đó đã báo cáo doanh thu cả năm đạt 717 tỷ USD.

Trong thập kỷ qua, doanh thu của Amazon đã tăng trưởng với tốc độ nhanh gấp gần 10 lần so với Walmart. Động lực chính đến từ sự chuyển dịch trong thói quen chi tiêu của người tiêu dùng từ cửa hàng vật lý truyền thống sang các nền tảng trực tuyến, cùng sự bùng nổ của mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).

Mặc dù cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực bán lẻ, nhưng sự khác biệt mang tính quyết định giúp Amazon bứt phá chính là mảng công nghệ. Trong khi Walmart là nhà bán lẻ vật lý lớn nhất thế giới với hơn 10.000 cửa hàng, Amazon lại thống trị lĩnh vực bán lẻ trực tuyến (thu hút 2,7 tỷ lượt truy cập mỗi tháng) và điện toán đám mây - mảng kinh doanh mà Walmart không tham gia.

Nếu không tính AWS, doanh thu năm 2025 của Amazon sẽ chỉ ở mức 588 tỷ USD. Như vậy, vị thế dẫn đầu của Amazon phần lớn dựa trên tầm quan trọng của các trung tâm dữ liệu - vốn được coi là hạ tầng thiết yếu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo giới phân tích, việc trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất phản ánh quy mô và mức độ tiếp cận người tiêu dùng, song không nhất thiết là thước đo được các nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Trước Walmart, danh hiệu này từng thuộc về Exxon Mobil và General Motors. Việc đứng đầu về doanh thu thường đi kèm với sự giám sát chính trị chặt chẽ hơn và kỳ vọng cao hơn từ khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, Nvidia hiện là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới với khoảng 4.500 tỷ USD, cao hơn gấp đôi Amazon và gấp bốn lần Walmart.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, nhà sáng lập Jeff Bezos - người từng vượt qua đồng sáng lập Microsoft là Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2017 - hiện xếp thứ tư trong danh sách những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ước tính khoảng 228 tỷ USD, chủ yếu gắn liền với giá trị cổ phiếu Amazon./.

