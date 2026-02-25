Hàn Quốc để ngỏ mọi khả năng đối thoại Mỹ-Triều

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ cho biết nước này đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến khả năng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc đang xem xét tất cả các khả năng.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết Đại sứ Kang Kyung Wha đã đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc ở Washington DC ngày 24/2 (theo giờ Mỹ), khi có thông tin cho biết Tổng thống Trump dự định thăm Trung Quốc vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hiện cũng có nhiều đồn đoán rằng ông Trump có thể tìm cách nối lại quan hệ với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm này.



Theo bà Kang, về khả năng đối thoại Mỹ-Triều, Hàn Quốc đang theo dõi tình hình một cách toàn diện, xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm diễn biến trong cuộc xung đột tại Ukraine, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ nhấn mạnh rằng Hàn Quốc thường xuyên liên lạc với Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác ở Washington DC để thảo luận về những diễn biến liên quan đến Triều Tiên.

Bà Kang cho biết Mỹ luôn khẳng định chính sách đối với Triều Tiên không thay đổi và sẽ liên lạc chặt chẽ với Hàn Quốc trước và sau sự việc để đảm bảo không có điều gì khiến Hàn Quốc bất ngờ./.



Mỹ-Hàn tham vấn toàn diện về chính sách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên và “nhất trí coi việc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên là yếu tố then chốt."