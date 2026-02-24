Thủ tướng Australia Anthony Albanese phải sơ tán vì đe dọa an ninh

Ngày 24/2, Cảnh sát Liên bang Australia cho biết Thủ tướng Anthony Albanese đã phải sơ tán khỏi The Lodge - dinh thự của ông ở thủ đô Canberra - sau khi có cảnh báo về đe dọa an ninh.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát liên bang đã nhận được cảnh báo về mối đe dọa an ninh vào khoảng 18h cùng ngày giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) và tiến hành khám xét nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng hoặc an ninh công cộng.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia ABC đưa tin Thủ tướng Albanese đã được đưa đến một địa điểm khác trong vòng vài giờ và hiện đã trở về dinh thự The Lodge sau khi cuộc khám xét hoàn tất.

Các mối đe dọa an ninh đối với Thủ tướng và các chính trị gia liên bang khác ở Australia đang ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 10/2025, ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia, bà Krissy Barrett đã thành lập các đội đặc nhiệm mới, được gọi là các đội Điều tra An ninh Quốc gia, để đối phó với các mối đe dọa, trong đó nhắm mục tiêu vào cả các chính trị gia.

Phát biểu tại Thượng viện hồi đầu tháng này, bà Barrett cho rằng các đối tượng có tư tưởng thù hận và bạo lực đang nhắm vào các chính trị gia, các quan chức khác và các thành viên cộng đồng Do Thái ở Australia. Kể từ khi được thành lập, các đội điều tra nói trên đã buộc tội 21 đối tượng trên khắp Australia./.

