Trung Quốc nêu 5 đề xuất về quản trị nhân quyền toàn cầu

Ngày 23/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Phiên họp cấp cao Khóa 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC).

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội nghị, ông Vương Nghị đã đưa ra 5 đề xuất nhằm thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền quốc tế. Ông nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, bảo đảm các quốc gia cùng tham gia, cùng quyết sách và cùng thụ hưởng thành quả, qua đó xây dựng một hệ thống quản trị nhân quyền toàn cầu công bằng, hợp lý và bao trùm.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng đề cao việc tuân thủ pháp trị quốc tế, duy trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, đồng thời phản đối việc áp dụng tiêu chuẩn kép dưới danh nghĩa nhân quyền.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi thực hành chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy xóa bỏ mọi hình thức chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc, cũng như ứng phó thỏa đáng với các vấn đề mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu gắn với nhân quyền.

Ngoài ra, ông Vương Nghị nhấn mạnh cần lấy con người làm trung tâm, đề cao quyền phát triển trong chương trình nghị sự nhân quyền đa phương và chú trọng định hướng hành động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân quyền toàn cầu.

Đề cập mốc năm 2026 - năm khởi đầu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các giá trị chung, để những thành tựu của văn minh nhân quyền mang lại lợi ích thiết thực cho toàn thế giới./.

Khai mạc Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Phát biểu tại phiên khai mạc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc mô tả thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy đáng lo ngại của các mô hình quyền lực tập trung, sự suy yếu của pháp quyền tại nhiều quốc gia.