Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 23/2, phát biểu tại phiên họp toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Thẩm Kiện (Shen Jian) cho biết trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế phức tạp và nghiêm trọng, nước này luôn theo đuổi quan điểm kiểm soát vũ khí công bằng, hợp tác, cân bằng và hiệu quả, nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh quốc tế và hoàn thiện quản trị an ninh toàn cầu.

Ông Thẩm Kiện cho hay kiểm soát vũ khí hạt nhân là bảo đảm quan trọng nhằm duy trì ổn định chiến lược toàn cầu. Cộng đồng quốc tế cần theo đuổi quan điểm giải trừ hạt nhân công bằng, hợp lý, lý tính và thực tế; kiên trì giải quyết các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua biện pháp chính trị, ngoại giao; tuân thủ pháp quyền quốc tế và khôi phục, củng cố cơ chế kiểm soát và giải trừ vũ khí đa phương.



Đại sứ Thẩm Kiện khẳng định Trung Quốc kiên định ủng hộ tôn chỉ và mục tiêu của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân là “hoàn toàn không có căn cứ thực tế”, đồng thời cho rằng đây là “cái cớ” mà phía Mỹ dựng lên nhằm biện minh cho khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân của mình.

Ông Thẩm Kiện kêu gọi Mỹ tái khẳng định cam kết “tạm dừng thử hạt nhân” của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, qua đó duy trì sự đồng thuận toàn cầu về cấm thử hạt nhân.



Trước đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng có, trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Washington và Moskva đã hết hiệu lực, làm gia tăng lo ngại về một vòng chạy đua hạt nhân mới trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, Washington cáo buộc Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật. Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân Christopher Yeaw cho biết dữ liệu thu thập từ Kazakhstan cho thấy Trung Quốc đã thực hiện một vụ nổ ngầm vào ngày 22/6/2020./.

Mỹ đề xuất đàm phán ổn định chiến lược với Trung Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Trung Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán ổn định chiến lược, qua đó nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên.