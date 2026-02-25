WTO thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ-Trung Quốc

Ngày 24/2, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đồng ý thành lập một hội đồng giải quyết tranh chấp để xem xét các chương trình ưu đãi liên kết sản xuất (PLI) của Ấn Độ trong lĩnh vực pin, xe điện và công nghệ liên quan.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, động thái trên, được thực hiện theo yêu cầu của Trung Quốc, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế châu Á liên quan đến chính sách hỗ trợ công nghiệp.



Vụ kiện mang tên “Ấn Độ – Các biện pháp liên quan đến thương mại trong lĩnh vực công nghệ ôtô và năng lượng tái tạo” (DS642) được đưa ra sau khi Bắc Kinh đệ trình yêu cầu thành lập hội đồng lần thứ hai.

Trước đó, Ấn Độ đã chặn yêu cầu đầu tiên tại cuộc họp DSB hôm 27/1, theo quyền được quy định trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.



Trung Quốc phản đối các chương trình ưu đãi của Ấn Độ đối với pin hóa học tiên tiến, ôtô và linh kiện ôtô cũng như xe điện, cho rằng các biện pháp này phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước ngoài và vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của WTO, bao gồm nguyên tắc đối xử quốc gia và lệnh cấm trợ cấp thay thế nhập khẩu.

Bắc Kinh lập luận rằng các chính sách này tạo lợi thế không công bằng cho nhà sản xuất trong nước và làm méo mó thương mại.



Đáp lại, New Delhi bày tỏ tiếc nuối trước quyết định của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy vụ kiện, khẳng định đã tham gia tham vấn thiện chí và cung cấp các giải thích chi tiết nhằm chứng minh các chương trình của mình phù hợp với nghĩa vụ WTO. Ấn Độ nhấn mạnh các kế hoạch PLI hoàn toàn tuân thủ các quy tắc thương mại toàn cầu.



Mỹ, với tư cách bên thứ ba, bày tỏ thất vọng trước động thái của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh giải quyết các chính sách phi thị trường và tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mà Washington cho là đang gây tổn hại chuỗi cung ứng toàn cầu. Canada, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Vương quốc Anh cũng bảo lưu quyền tham gia với tư cách bên thứ ba.



Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã kháng cáo phán quyết của hội đồng trọng tài trong vụ tranh chấp do Trung Quốc khởi xướng về một số khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Giảm Lạm phát (DS623).

Trung Quốc chỉ trích việc Washington kháng cáo lên Cơ quan Phúc thẩm hiện không hoạt động, trong khi Mỹ cho rằng báo cáo chưa xem xét đầy đủ các yếu tố về chính sách phi thị trường và vai trò thống lĩnh của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. EU nhận định vụ việc cho thấy nhu cầu cấp thiết phải khôi phục cơ chế phúc thẩm hiệu quả của WTO.



Cuộc họp thường kỳ tiếp theo của DSB dự kiến diễn ra vào ngày 21/4./.

