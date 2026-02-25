Triều Tiên thảo luận dự thảo mục tiêu chính sách 5 năm

Ngày 25/2, ngày làm việc thứ 6 của Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch 5 năm và các mục tiêu trọng điểm, bao gồm quốc phòng và ngoại giao.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn nguồn tin từ KCNA cho biết, các cuộc họp trong ngày trước đó đã thảo luận nhiều lĩnh vực như kinh tế và công tác Đảng. Sau khi hoàn thiện các định hướng chính sách mới, Triều Tiên dự kiến sẽ công bố chính thức trong phiên bế mạc đại hội.

KCNA cho hay, các cuộc tham vấn đã tập trung vào việc hoàn thiện các chiến lược và kế hoạch công tác của các ngành và đơn vị khác nhau, đồng thời thảo luận chi tiết về các đề xuất thực tế nhằm đạt được sự phát triển bền vững và có chất lượng.

Các cuộc thảo luận đặc biệt chú trọng vào việc bảo đảm tính chính xác khoa học và tính đổi mới khi áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc chiến lược 5 năm.

Bên cạnh đó, các cuộc họp cũng thảo luận các biện pháp kỹ thuật cho từng lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tự lực, xây dựng thủ đô và phát triển các vùng miền theo định hướng chính sách.

Kết quả thảo luận của các nhóm sẽ được trình lên ủy ban soạn thảo để quyết định trong khuôn khổ đại hội.

Một trong những điểm đáng chú ý là liệu Triều Tiên có đưa ra phản hồi về các lời đề nghị nối lại đàm phán từ Mỹ và Hàn Quốc hay không.

Kế hoạch 5 năm sắp tới được kỳ vọng sẽ định hình các chính sách liên quan đến quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc./.

Triều Tiên khẳng định đạt “thành công nổi bật” giai đoạn 2021-2025 Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX xác định, trong 5 năm qua, Triều Tiên đã “thực hiện thành công” các kế hoạch chính sách then chốt “trên mọi lĩnh vực” coi đây là giai đoạn “chuyển đổi lớn.”