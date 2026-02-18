Quảng Trị: Hỗ trợ khẩn cấp cho hộ dân bị cháy nhà ngày mùng 2 Tết

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), thông tin từ Đồn Biên phòng Ba Nang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một hộ dân trên địa bàn xã Đakrông bị cháy nhà.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngôi nhà của gia đình anh Hồ Văn Hồi ở thôn Ra Poong, xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình, chính quyền địa phương, nhân dân, lực lượng biên phòng và các đơn vị tại địa phương đã nỗ lực ứng cứu nhưng do thời tiết hanh khô, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Để kịp thời hỗ trợ gia đình hộ dân bị thiệt hại, Đồn Biên phòng Ba Nang đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ bằng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu (chăn ấm, áo, gạo, mỳ tôm), đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt nguyên nhân vụ cháy và triển khai các biện pháp hỗ trợ bước đầu nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn sau sự cố

Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản dịp Tết cũng như trong mùa thời tiết hanh khô./.

