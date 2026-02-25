Đề xuất gần 21.400 tỷ đồng làm đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Cụ thể, Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028, với với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với khoảng 16.914 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Dự án được nghiên cứu với 2 phương án chính gồm: phương án 1 xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, với mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và chi phí đầu tư thấp hơn.

Phương án 2, xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập. Phương án này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh-Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận; việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao-Hòa Lạc) và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Từ những phân tích ưu nhược điểm trên, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 1 (cầu cạn) là tối ưu để triển khai đầu tư và kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức PPP (đối tác công-tư) để đa dạng nguồn vốn.

Nếu được phê duyệt, dự án sẽ góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang tuyến.

Trước đó, tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng bên dưới, tổng vốn đầu tư gần 9.500 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) được thông xe vào ngày 11/1/2023.

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Phần dưới thấp dài trên 3km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng./.

Hà Nội: Ùn tắc giao thông trở thành rào cản trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội Ùn tắc giao thông không chỉ là vấn đề đi lại mà đã trở thành rào cản trực tiếp đối với phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức hấp dẫn đầu tư của thành phố.