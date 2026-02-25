Hơn 900 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo đó, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông có tổng chiều dài 5,45km. Điểm đầu tại Km0+100, kết nối với đường cao tốc (khoảng Km19+800 - lý trình dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh), thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Điểm cuối tại Km5+550, kết nối với đường cao tốc (khoảng Km25+250 - lý trình dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh), thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Tuyến chính sẽ được đầu tư mở rộng nền, mặt đường và hoàn thiện hầm Cù Mông từ quy mô 2 làn xe thành 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m.

Các cầu trên tuyến được đầu tư theo quy mô 6 làn xe, trong đó cầu hiện trạng sẽ mở rộng về bên phải tuyến từ 10,5m lên 14,75m, quy mô 3 làn xe; xây dựng mới một đơn nguyên cầu song song, cách cầu cũ 0,5m, bề rộng 14,75m.

Ống hầm phải tuyến được cải tạo mặt đường, đảm bảo độ dốc siêu cao theo tiêu chuẩn; tận dụng, điều chỉnh hệ thống thiết bị trong hầm phù hợp với khai thác một chiều quy mô 2 làn xe.

Ống hầm phía trái tuyến được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt đường; lan can phục vụ công tác duy tu, kiểm tra; sơn vỏ hầm; Mặt đường bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng; Xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện trong hầm.

Bộ Xây dựng cũng phê duyệt tổng mức đầu tư dự án là hơn 915 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng năm 2027.

Được khởi công tháng 9/2015 và chính thức thông xe ngày 21/1/2019, hầm Cù Mông là một trong bốn hầm lớn thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả gồm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông và Hải Vân 2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.627 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BOT do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn tiết giảm từ dự án hầm Đèo Cả.

Sau khi đưa vào khai thác, hầm Cù Mông đã rút ngắn thời gian qua đèo từ 30 phút xuống chỉ còn 6 phút, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, đồng thời khẳng định năng lực thi công các công trình hạ tầng phức tạp của doanh nghiệp trong nước./.

