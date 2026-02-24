Hạ tầng giao thông mở đường cho phát triển mới ở Quảng Trị

Những ngày đầu năm 2026, khí thế thi công trên các công trình giao thông trọng điểm ở Quảng Trị diễn ra sôi động, khẩn trương.

Trên từng mũi thi công, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được huy động tối đa, thể hiện quyết tâm “chạy đua” tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhộn nhịp trên công trường Quốc lộ 15D

Tại điểm đầu dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ngay từ sáng sớm, hàng trăm công nhân, kỹ sư đã có mặt trên công trường.

Máy xúc, xe ben, lu rung hoạt động liên tục, khẩn trương san gạt mặt bằng, đắp nền đường.

Dự án có chiều dài khoảng 21 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h; điểm đầu tại Cảng Mỹ Thủy, điểm cuối giao với đường dẫn cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Công trình gồm 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai giai đoạn 2025–2027.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, ngay sau lễ khởi công ngày 26/1, các đơn vị thi công đã khẩn trương tìm nguồn vật liệu, thí nghiệm đầu vào và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để triển khai ngoài thực địa.

Trong phạm vi đã được bàn giao (đoạn Km0+412 – Km1+00), nhà thầu đã tổ chức san gạt mặt bằng, di dời cây cối, đắp nền đường. Song song đó, các đơn vị khác xây dựng lán trại, tổ chức bãi đúc dầm nhằm rút ngắn tiến độ, bảo đảm có thể lao lắp ngay sau khi hoàn thành phần hạ bộ.

Với phương châm “hoàn thành cắm mốc đến đâu, bàn giao đến đó”, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng trên các đoạn qua ruộng (khoảng 3,6 km) dù gặp khó khăn do thời tiết bất lợi nhưng đến nay đã hoàn thành, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn những vướng mắc như nhiều đoạn nền đất yếu cần thời gian chờ lún cố kết; một số công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống nước sinh hoạt, đường dây điện 22kV, 0,4kV, đường dây thông tin đường sắt…) chưa được di dời, ảnh hưởng đến thi công đồng bộ.

Chiều 23/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường giai đoạn đầu dự án, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, bám sát công trường; chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, từng gói thầu, làm cơ sở yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công đồng loạt.

Các đơn vị tư vấn, giám sát được yêu cầu cử cán bộ thường trực tại công trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với Quốc lộ 15B của Lào, hình thành trục giao thông thông suốt trên hành lang kinh tế Đông-Tây từ biển Đông, qua Cửa khẩu quốc tế La Lay đến các nước ASEAN.

Không chỉ đóng vai trò kết nối quốc tế, Quốc lộ 15D còn liên kết đồng bộ với cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển và đường sắt Bắc-Nam, qua đó mở rộng không gian phát triển cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Đặc biệt, tuyến đường được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực logistics và dịch vụ cảng biển - những ngành được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và thu hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, công trường đường ven biển tại Quảng Trị đã rộn ràng khí thế thi công. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tăng tốc hoàn thành đường ven biển

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, công trường đường ven biển tại Quảng Trị đã rộn ràng khí thế thi công.

Năm 2026 được xác định là mốc hoàn thành toàn bộ dự án, vì vậy chủ đầu tư và các nhà thầu đã phát động phong trào thi đua ngay từ đầu xuân, tổ chức tăng ca, tăng kíp, quyết tâm cán đích đúng tiến độ.

Dự án đường ven biển gồm 3 đoạn với tổng chiều dài 80 km: Nam Roòn - Quảng Phúc (21,9 km); Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú (15,5 km); Hà Trung - Mạch Nước (42,6 km); tổng mức đầu tư 2.487 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2021–2026. Dự án thu hồi hơn 200 ha đất, đi qua 11 xã, phường, ảnh hưởng đến 1.083 hộ dân và tổ chức (trong đó có 1.046 hộ dân và 37 tổ chức).

Đến nay, các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước trên tuyến cơ bản hoàn thành; phần thi công nền, mặt đường đạt khoảng 62% giá trị xây lắp. Tổng vốn đã giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng, tương đương 89,2% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt 79/80 km (98,38%), trong đó đã bàn giao 76,55/80 km (95,7%) cho đơn vị thi công.

Phần còn lại khoảng 3,45 km vẫn còn vướng mắc liên quan đến tái định cư, bồi thường, xác định giá đất và tài sản trên đất, đang được các địa phương tập trung xử lý.

Chủ đầu tư hiện khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công đồng loạt, tăng ca, tăng kíp, phấn đấu vượt mốc tiến độ, hoàn thành các gói thầu xây lắp trước quý 3/2026.

Theo ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, khi hoàn thành, tuyến đường ven biển sẽ tạo trục kết nối liên hoàn giữa các đô thị, khu du lịch và khu kinh tế ven biển, đồng thời mở ra dư địa lớn cho phát triển dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao gắn với biển.

Đây cũng là không gian quan trọng để hình thành và phát triển các mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực logistics biển, chế biến thủy sản, du lịch sinh thái và dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hạ tầng đi trước - Bệ phóng cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, với 4 trụ cột chiến lược gồm: Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh; trong đó, giao thông được xác định phải đi trước một bước, giữ vai trò mở đường, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Việc đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm như Quốc lộ 15D, sân bay Quảng Trị, Cảng Mỹ Thủy, tuyến đường ven biển cùng các tuyến kết nối liên vùng đang từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng chiến lược của tỉnh.

Khi các tuyến giao thông, bến cảng đi vào khai thác, chi phí logistics sẽ giảm, năng lực vận chuyển hàng hóa được nâng cao, khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế được mở rộng.

Đây chính là điều kiện then chốt để hình thành môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã và các mô hình sản xuất - kinh doanh mới phát triển, nhất là trong các lĩnh vực logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch biển và nông nghiệp công nghệ cao.



Với khí thế thi công khẩn trương ngay từ đầu năm, các công trình giao thông trọng điểm đang dần định hình diện mạo hạ tầng mới cho Quảng Trị - tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bứt phá, mở rộng không gian phát triển và nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới./.

