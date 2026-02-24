Khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay là vùng cấm bay flycam, drone

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, phường giáp ranh bao gồm: Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và các vật thể bay khác.

Quy định pháp luật nêu rõ, cảng hàng không, sân bay và toàn bộ khu vực lân cận là vùng cấm bay tuyệt đối. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân vẫn đang sử dụng thiết bị bay không đúng quy định nhằm mục đích quay phim, chụp ảnh hay giải trí cá nhân.

Trước những nguy cơ hiện hữu trên, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với chính quyền địa phương truyền đi thông điệp: “Người dân tuyệt đối không tự ý bay UAV, drone, flycam khi chưa được cấp phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc nhất, bao gồm mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và biện pháp bổ sung là tịch thu thiết bị bay.”

Để bảo vệ người dân và những chuyến bay an toàn, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài kêu gọi sự chung tay, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của toàn thể cộng đồng dân cư lân cận.

Trước đó, từ ngày 17-22/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Chiều ngày 23/2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với công an thành phố và lực lượng chức năng rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Khuyến cáo người dân chấp hành quy định liên quan đến flycam, drone Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo cá nhân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật khi nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng flycam.