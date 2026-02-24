Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng nội thất chiều mùng 8 Tết

Giữa cao điểm đi lại sau kỳ nghỉ Tết, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, may mắn không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy ở phường Phước Long chiều ngày 24/2 (mùng 8 Tết). (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 24/2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ), một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (Thành phố Hồ Chí Minh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày (24/2), người dân phát hiện khói và lửa bùng lên từ khu vực phía trước cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp nên tri hô, đồng thời tìm cách dập lửa.

Nhiều người sử dụng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước hỗ trợ chữa cháy tại chỗ. Song do ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh nên việc khống chế ban đầu không hiệu quả. Chỉ trong ít phút, lửa bao trùm phần mặt tiền cửa hàng, khói đen bốc cao.

Khu vực xung quanh có đông phương tiện qua lại nên người dân chủ động di dời tài sản, tránh nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phun nước khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các nhà dân liền kề. Sau gần 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy được dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều vật dụng, hàng hóa bên trong cửa hàng nội thất bị cháy, hư hỏng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra./.

