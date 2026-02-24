Quảng Trị khen thưởng 2 bố con cứu người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Sáng 24/2, Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh (Quảng Trị) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hai bố con có hành động dũng cảm cứu nhiều người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2, làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong cùng một gia đình (trú xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khi đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật, khiến các nạn nhân rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ. Trong số các nạn nhân được đưa lên bờ có 2 người đã tử vong; 2 người còn lại mất tích sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp, Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh đã quyết định tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước; đồng thời trao giấy khen nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh cho biết, hành động dũng cảm của hai cha con ông Cao Hữu Tình thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người dân địa phương. Việc khen thưởng không chỉ nhằm động viên kịp thời mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trong nhân dân.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Cao Hữu Tình đã nhiều lần tham gia cứu người đuối nước trên sông Gianh, được người dân trong vùng ghi nhận và đánh giá cao./.

