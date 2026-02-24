Xã hội

Quảng Trị khen thưởng 2 bố con cứu người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ lật thuyền, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.

Tá Chuyên
Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 24/2, Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh (Quảng Trị) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hai bố con có hành động dũng cảm cứu nhiều người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2, làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong cùng một gia đình (trú xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khi đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật, khiến các nạn nhân rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ. Trong số các nạn nhân được đưa lên bờ có 2 người đã tử vong; 2 người còn lại mất tích sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp, Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh đã quyết định tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước; đồng thời trao giấy khen nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh cho biết, hành động dũng cảm của hai cha con ông Cao Hữu Tình thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người dân địa phương. Việc khen thưởng không chỉ nhằm động viên kịp thời mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trong nhân dân.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Cao Hữu Tình đã nhiều lần tham gia cứu người đuối nước trên sông Gianh, được người dân trong vùng ghi nhận và đánh giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lật thuyền #Cứu người #Mất tích #Sông Gianh #Quảng Trị Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đồng Tháp: Phát huy tính dân chủ ngay từ cơ sở

Ban Chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị bầu cử nhằm tháo gỡ khó khăn ở địa phương.

Nhộn nhịp khí thế sản xuất đầu năm

Nhộn nhịp khí thế sản xuất đầu năm

Không khí sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.