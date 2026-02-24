Đồng Tháp: Phát huy tính dân chủ ngay từ cơ sở

Theo Ban Chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Đồng Tháp, đến thời điểm này, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở cho sự kiện quan trọng này.

Ban Chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở địa phương.

Qua đánh giá của đoàn kiểm tra tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử xã, phường cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xã, phường đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định; hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, các tiểu ban, tổ giúp việc và ban bầu cử; xác định khu vực bỏ phiếu, rà soát lập danh sách cử tri được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra… Tại xã cù lao Tân Phú Đông, ông Lê Thanh Đằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026- 2031, được thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ cơ bản được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát Tổ bầu cử số 10, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được thực hiện chặt chẽ; công tác hiệp thương, chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự đạt yêu cầu đề ra.

Ủy ban Nhân dân xã thành lập 14 đội an ninh trật tự có từ 6-7 thành viên tại 14 khu vực bỏ phiếu. Địa phương đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại 14 khu vực bỏ phiếu và các điểm công cộng để người dân thuận tiện tra cứu.

Địa bàn xã hiện có 17.671 cử tri, trong đó có 17.458 cử tri thường trú, 1 cử tri tạm trú. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, tiêu chuẩn đại biểu và các mốc thời gian theo quy định.

Ông Lê Văn Tốt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cả Thu, xã Tân Phú Đông cho biết: Qua công tác tuyên truyền, người dân trong ấp đã nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, từ đó ý thức được quyền và nghĩa vụ của công dân khi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

Tại xã Mỹ An Hưng, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành Quyết định thành lập 29 tổ bầu cử ở các ấp để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo Công an xã rà soát và tạo khu vực bỏ phiếu trên phần mềm Quản lý cử tri và phân chia cử tri của 29 khu vực bầu cử, qua rà soát toàn xã hiện có 43.110 cử tri.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo các ấp phối hợp Công an thực hiện nắm danh sách, phân chia số lượng cử tri cụ thể ở từng khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị tốt việc niêm yết danh sách chính thức, số lượng cử tri theo quy định.

Ngày 3/2, Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri theo đúng thời gian quy định, đồng thời đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND ngày 3/2/2026 về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và 18 ấp trên địa bàn để nhân dân nắm được theo đúng quy định.

Ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An Hưng đánh giá: Việc triển khai, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ, công tác chuẩn bị của Ủy ban bầu cử xã cơ bản thực hiện đảm bảo theo lịch trình quy định, chưa phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Văn Tha, 60 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng phấn khởi cho biết: Nhờ theo dõi các thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, người dân nắm được ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử để thực hiện nghiêm túc quyền của công dân nhằm chọn ra những đại biểu đủ tài, đủ đức góp sức lãnh đạo, phục vụ đất nước.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày 13/2, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đang sinh sống và làm việc tại địa phương, đạt 100% đại biểu có mặt tán thành.

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, đạt 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, quy trình hiệp thương qua ba vòng đã cụ thể hóa quyền "dân biết, dân bàn, dân lựa chọn," trong đó hội nghị lần thứ ba là bước chốt danh sách chính thức để cử tri xem xét, lựa chọn trong ngày bầu cử 15/3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị, Mặt trận các cấp tập trung tổ chức tốt tiếp xúc cử tri của người ứng cử; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, hạn chế sai sót; đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo để cuộc bầu cử sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; cấp xã đã thành lập 102 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 712 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 85 người. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 2.331 người.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã hoàn thành việc phân chia các đơn vị bầu cử thành các khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê, tỉnh hiện có 2.002 khu vực bỏ phiếu với hơn 3,2 triệu cử tri./.

