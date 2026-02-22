Hải Phòng: Kịp thời ứng cứu vụ cháy tàu nghỉ đêm tại bến tàu Gia Luận

Ngày 22/2, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu nghỉ đêm tại bến tàu Gia Luận, đặc khu Cát Hải vào lúc 10 giờ 35 ngày 21/2.

Cụ thể, hồi 10 giờ 35 ngày 21/2, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) nhận tin báo xảy ra cháy buồng máy tàu nghỉ đêm HP 5765 đang đỗ tại bến tàu Gia Luận, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Khi xảy ra cháy trên tàu có 15 người gồm thủy thủ đoàn và hành khách.

Qua xác định vị trí tàu HP 5765, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hải Phòng) đã thông tin cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh), Công an đặc khu Cát Hải phối hợp chữa cháy.

Đến 11 giờ 40 cùng ngày vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người, 15 khách và nhân viên an toàn.

Hiện, Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy theo quy định./.

