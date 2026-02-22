"Ăn Tết gọn, vào việc ngay" để hoàn thành kế hoạch năm Bính Ngọ

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài tới 9 ngày và đã đến thời điểm các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, công trường... ngóng chờ lực lượng lao động trở lại với guồng máy thường nhật theo tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" trong Công văn số 01-CV/TW ngày 12/2/2026 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong năm Ất Tỵ nước ta đã có những thay đổi bước ngoặt về bộ máy, cơ chế, chính sách như sáp nhập bộ, ngành, tổng cục, vụ, sắp xếp lại bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không còn cấp huyện trung gian, đưa khu vực kinh tế tư nhân thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất...

Bính Ngọ là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 2 con số. Các chính sách có tính bước ngoặt và tầm nhìn xa đã được đề ra. Nhưng điều quan trọng hơn là việc thực hiện chúng một cách quyết liệt, hiệu quả.

Bính Ngọ được kỳ vọng là năm hoàn thành một loạt siêu dự án trải dài trên cả nước, góp phần đưa đất nước ta trở thành quốc gia phát triển vào năm 2030: sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức-Long Thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Vành đai 4 Hà Nội... Trong Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió"... để phấn đấu hoàn thành, sớm đưa vào khai thác các dự án.

Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" cũng cần được phát huy tại mọi địa phương, cơ quan, doanh nghiệp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2026, trong đó có việc khắc phục tình trạng người lao động, bao gồm cả những công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị và ở khu vực doanh nghiệp “nấn ná chơi Xuân,” còn tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi," "đầu năm đủng đỉnh" và “lỡ hẹn” với công việc vào những ngày hậu Tết cổ truyền.

Trong nhiều năm qua, thực trạng quen thuộc sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là người lao động chậm quay về với doanh nghiệp. Người lao động ồ ạt nhảy việc hay trì hoãn trở lại vị trí sản xuất khiến doanh nghiệp gặp khó trong sắp xếp nhân sự, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của năm mới.

Để khắc phục điều bất cập này, ngay từ trước Tết, Bộ Nội vụ đã dự báo tình hình và hướng dẫn các địa phương nắm rõ, dự báo chắc diễn biến về người lao động, thị trường tại các nhà máy, xí nghiệp tại địa phương của mình. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường.

Thứ nhất, các địa phương thực hiện tốt đề án về phát triển thị trường lao động theo Quyết định số 176/QĐ-TTg năm 2021 góp phần tăng cường công tác thông tin về thị trường, tăng cường kết nối cung cầu, góp phần ổn định thị trường lao động trước, trong và sau Tết.

Thứ hai, các địa phương và doanh nghiệp cần thực hiện tốt chính sách về tiền lương, thưởng đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ ba, các nhà máy, xí nghiệp cần thực hiện tốt việc đưa đón người lao động trước và sau Tết, công bố việc “lì xì” tiền thưởng khi người lao động quay trở lại nơi làm việc cũ.

Đông đảo đoàn viên, người lao động làm thủ tục lên “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thứ tư, công đoàn các cấp tổ chức nhiều chuyến xe đưa đón người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp ổn định thị trường việc làm.Kinh nghiệm sau Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy, khi được doanh nghiệp quan tâm một cách thực chất thì số lao động quay trở lại tại nhiều địa phương đạt 96%, 97%, thậm chí là 100%, nổi bật là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng...

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân trên cả nước được thụ hưởng các chương trình chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu mang tên “Chuyến bay Công đoàn,” “Chuyến tàu Công đoàn” để hỗ trợ người lao động về quê sum vầy với gia đình và trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết.

Tại Hà Nội, khoảng 60.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp vào dịp Tết, trong đó ưu tiên các đối tượng bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, bị nợ tiền lương, tiền thưởng; gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Ở Quảng Ninh, nhiều hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ cho công nhân, lao động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai, qua đó không chỉ đảm bảo cho mỗi gia đình vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp, hạnh phúc mà còn góp phần thu hút, giữ chân người lao động.

Ngành than là một ví dụ. Cùng với việc tổ chức chương trình "Tết thợ mỏ," các cấp công đoàn của ngành than còn tổ chức tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích đặc biệt trong lao động sản xuất, trao mái ấm công đoàn... Ngoài mức thưởng Tết chung 10 triệu đồng/người, có 45 đơn vị bổ sung tiền lương tháng thứ 13 cho 78.000 lao động với tổng số tiền 955 tỷ đồng. Tổng các khoản chi cho người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026 trong toàn ngành là 2.452 tỷ đồng.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong hệ thống Công đoàn có hơn 2,8 triệu đoàn viên Công đoàn và người lao động được chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tài chính Công đoàn chi hơn 3.200 tỷ đồng, còn lại là kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Thu hút lực lượng lao động trở lại sản xuất đủ và sớm, ngay sau kỳ nghỉ Tết bằng việc quan tâm đến đời sống của họ cũng là một cách để nâng cao năng lực đóng góp vào nền kinh tế đất nước từ phía các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp khỏe là nền tảng cốt lõi cho một nền kinh tế vững, đóng vai trò tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Chỉ khi giới doanh nghiệp phát triển bền vững và thích ứng tốt với thị trường thì nền kinh tế đất nước mới tăng trưởng ổn định./.

