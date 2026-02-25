Cộng đồng người Việt tại Belarus hướng về quê hương, đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 23/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội người Việt Nam tại Belarus tổ chức chương trình “Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026” tại thủ đô Minsk.

Sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ cùng đón mừng Năm mới, hướng về quê hương đất nước.

Sự kiện thu hút khoảng 300 đại biểu là cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực thủ đô Minsk và các địa phương lân cận.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung đã thông tin về những thành tựu kinh tế-xã hội tiêu biểu của Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung (giữa) phát biểu chúc Tết tại “Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026.” (Ảnh: TTXVN phát)

Về quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Belarus lên Đối tác chiến lược từ tháng 5/2025 là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, làm ăn và phát triển tại nước sở tại.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của cộng đồng trong năm 2025, tiêu biểu là các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, cũng như phong trào tôn vinh tiếng Việt và sự vận hành hiệu quả của Lớp Tiếng Việt tại Minsk.

Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái của bà con cũng được thể hiện qua các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ bà con hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về nguồn cội Tổ quốc.

Thay mặt cộng đồng, bà Lê Bích Châm, đại diện Hội người Việt Nam tại Belarus, cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng tại "Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026." (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán đã trao giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và vinh danh hai tập thể: “Đội văn nghệ cộng đồng” và “Lớp tiếng Việt.”

Chương trình diễn ra với các tiết mục văn nghệ truyền thống và hoạt động mừng tuổi cho thiếu nhi, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ./.



