Xã hội

Người Việt bốn phương

Cộng đồng người Việt tại Belarus hướng về quê hương, đất nước

Chương trình “Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026” tại thủ đô Minsk kết nối cộng đồng Việt, đón mừng Năm mới và thúc đẩy tình đoàn kết, phát triển tại Belarus.

Tâm Hằng-Trần Hải
Hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng tại "Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026." (Ảnh: TTXVN phát)
Hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng tại "Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026." (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 23/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội người Việt Nam tại Belarus tổ chức chương trình “Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026” tại thủ đô Minsk.

Sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ cùng đón mừng Năm mới, hướng về quê hương đất nước.

Sự kiện thu hút khoảng 300 đại biểu là cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực thủ đô Minsk và các địa phương lân cận.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung đã thông tin về những thành tựu kinh tế-xã hội tiêu biểu của Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc.

ttxvn-xuan-que-huong-belarus-3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung (giữa) phát biểu chúc Tết tại “Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026.” (Ảnh: TTXVN phát)

Về quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Belarus lên Đối tác chiến lược từ tháng 5/2025 là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, làm ăn và phát triển tại nước sở tại.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của cộng đồng trong năm 2025, tiêu biểu là các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, cũng như phong trào tôn vinh tiếng Việt và sự vận hành hiệu quả của Lớp Tiếng Việt tại Minsk.

Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái của bà con cũng được thể hiện qua các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ bà con hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về nguồn cội Tổ quốc.

Thay mặt cộng đồng, bà Lê Bích Châm, đại diện Hội người Việt Nam tại Belarus, cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

ttxvn-xuan-que-huong-belarus-1.jpg
Hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng tại "Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026." (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán đã trao giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và vinh danh hai tập thể: “Đội văn nghệ cộng đồng” và “Lớp tiếng Việt.”

Chương trình diễn ra với các tiết mục văn nghệ truyền thống và hoạt động mừng tuổi cho thiếu nhi, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuân Quê hương #Hội người Việt Nam tại Belarus #Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus Belarus
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song phát biểu tại chương trình. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha)

Xuân Quê hương - gắn kết yêu thương tại Tây Ban Nha

ĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2026, với sự có mặt của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và đại diện các gia đình nhận con nuôi Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Tin cùng chuyên mục

Bánh mỳ Nếm với phần nhân đầy đặn, chuẩn hương vị Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Hương vị bánh mỳ Việt tại Hong Kong

Bánh mỳ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong thực đơn của các nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong, “sánh vai” cùng những cái tên nổi tiếng khác như phở, bún hay nem cuốn.