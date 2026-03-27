Ngày hội tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn: Điểm hẹn hướng nghiệp của hơn 1.000 học sinh

Ngày 26/3, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) đã tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp với chủ đề “The Future is Hands-on”. Sự kiện diễn ra tại Cơ sở 2 của trường đã thu hút hơn 1.000 học sinh đến từ nhiều trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để các em tiếp cận thông tin tuyển sinh mà còn là cơ hội trải nghiệm thực tế, giúp định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ sớm.

Trong không khí háo hức, các em học sinh được tham gia lễ khai mạc với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và lắng nghe những chia sẻ về phương thức tuyển sinh năm 2026. Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình là hoạt động trải nghiệm thực tế tại các gian hàng của các khoa: Cơ khí ô tô, Điện – Điện tử, Du lịch – Nhà hàng, Công nghệ thông tin… Tại đây, các em được tự tay thực hành mô phỏng ngành nghề dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và sinh viên BKC.

Học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố hân hoan tham dự sự kiện, tìm hiểu và trang bị kiến thức cho các dự định trong tương lai của các em. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Linh Xuân, hào hứng cho biết: “Lần đầu tiên em được thử vận hành một mô hình mạch điện tử. Trước đây em chỉ học lý thuyết, hôm nay được tự tay làm em thấy ngành kỹ thuật rất thú vị. Em đang cân nhắc chọn ngành Điện – Điện tử để theo đuổi.” Cùng cảm xúc, em Trần Phương Nhi, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình, bày tỏ: “Em thích nhất gian hàng ẩm thực. Em đã được anh chị sinh viên hướng dẫn pha chế đồ uống. Em thấy ngành Du lịch – Nhà hàng không chỉ nhẹ nhàng mà còn rất sáng tạo.”

Các thầy cô giáo và quý phụ huynh tham dự đông đủ Ngày hội hướng nghiệp - xét tuyển BKC thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với các con trẻ là học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Thầy Nguyễn Văn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, dẫn đoàn học sinh của trường tham dự, nhận xét: “Đây là một mô hình tư vấn hướng nghiệp rất hiệu quả. Thay vì chỉ nghe thông tin khô khan, các em được trải nghiệm thực tế, được ‘cầm tay chỉ việc’. Tôi thấy các em rất tập trung và thực sự quan tâm. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường từ khâu đón tiếp, bố trí gian hàng đến việc hỗ trợ xe đưa đón và ăn nhẹ cho học sinh.”

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn phát biểu khai mạc Ngày hội hướng nghiệp - xét tuyển BKC 2026. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ngoài phần trải nghiệm, học sinh còn được tham gia các trò chơi team-building, trò chơi dân gian sôi động.

Ngày hội đã khép lại nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định phương châm đào tạo “học đi đôi với hành” của Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn./.

Tiến sĩ Thầy Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (ngoài cùng bên trái) trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)