Khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ nội dung mê tín dị đoan

Thông tin từ Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông P.T.T (sinh năm 1976, tạm trú tại số nhà 38 ngõ chợ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín dị đoan lên mạng xã hội theo điểm b, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo từ người dân, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám phát hiện tài khoản Youtube “T.G.H” thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ xúy mê tín dị đoan trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an khẩn trương xác định chủ tài khoản là ông P.T.T. Ngày 18/5, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám mời ông P.T.T đến làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, thời gian qua, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan, cổ xúy hủ tục lạc hậu có xu hướng gia tăng, với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò như xem bói online, giải hạn từ xa, cúng lễ qua mạng, gọi hồn-trừ tà để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, gây hoang mang dư luận.

Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung mê tín dị đoan, phản khoa học dưới mọi hình thức.

Nếu phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý./.

