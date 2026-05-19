Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Ngày 19/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) bắt giữ Trịnh Văn Bình (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) - đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Vọng, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 12 giờ 22 phút ngày 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số nhà 75 phố Vọng, phường Bạch Mai.

Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Bạch Mai và người dân tổ chức truy bắt đối tượng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trịnh Văn Bình - đối tượng gây ra vụ cướp. Tang vật thu giữ gồm 1 nhẫn vàng (trọng lượng khoảng 2 chỉ).

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy tinh thần chủ động, phản ứng nhanh, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Vụ việc cũng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sự cảnh giác, phối hợp tích cực của người dân đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, truy bắt, khống chế đối tượng vi phạm pháp luật./.

