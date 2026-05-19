Tây Ninh: Truy bắt nghi phạm sát hại ba người trong một gia đình

Tối 19/5, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại xã Hậu Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19/5, tại một căn nhà trên địa bàn xã Hậu Thạnh xảy ra vụ án mạng làm 3 người tử vong, gồm 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên. Các nạn nhân là người trong cùng gia đình.

Nghi phạm xác định ban đầu là nam thanh niên, ngụ tại địa phương. Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình người này phản đối.

Cơ quan chức năng cho biết sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình và xảy ra cãi vã rồi dùng dao tấn công 3 người trong gia đình của người tình. Được biết, thanh niên này vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường và đang bị lực lượng công an truy bắt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt đối tượng gây án./.

