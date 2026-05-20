Khởi tố ca sỹ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng 70 đối tượng trong đường dây ma túy

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ, xử lý 74 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy qua điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy,” “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được phát hiện trên địa bàn Thành phố trong quý 1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý còn nhiều đối tượng liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng.

Nhằm triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm ma túy, không để hình thành tụ điểm phức tạp gây bức xúc dư luận, đơn vị đã xác lập chuyên án, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm; tập trung làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Đinh Long Nhật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ; tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây và đối tượng liên quan.

Từ các đối tượng sử dụng ma túy, cơ quan điều tra tiếp tục truy vết, làm rõ đầu mối cung cấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả bước đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định.

Đối tượng Sơn Ngọc Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật (sinh năm 1967, ca sỹ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, ca sỹ Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng chức năng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định./.

